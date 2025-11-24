W poniedziałek na poligonie w Ustce przeprowadzono start trójstopniowej rakiety suborbitalnej, która osiągnęła wysokość 65 km - poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, publikując na platformie X krótkie nagranie. Próba zakończyła się sukcesem.
Cezary Tomczyk za pośrednictwem platformy X przekazał, że na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce (woj. pomorskie) odbył się udany start rakiety.
Została ona opracowana przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi oraz Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat.
Wiceminister obrony narodowej podkreślił, że rakieta zrealizowała wszystkie założone cele. Do tych należało poprawne rozdzielenie stopni, naprowadzenie na wyznaczony punkt w przestrzeni oraz lot po zaplanowanej trajektorii.
"Osiągnęła wysokość 65 km, wykonując bezpieczny i stabilny lot, weryfikując prawidłowe działanie wszystkich kluczowych technologii opracowanych w kraju" - napisał wiceszef MON.
Do wpisu w mediach społecznościowych minister Tomczyk dodał krótkie nagranie wideo.