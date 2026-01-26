Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś zorganizował akcję pomocy dla Kijowa. Chodzi o zakup generatorów prądu i mobilnych kotłowni. "Pierwszy generator ufunduję osobiście" - zapewnił hierarcha.
- Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś postanowił przeznaczyć całą składkę z 1 lutego na pomoc dla Kijowa.
- Inicjatywa powstała w odpowiedzi na prośbę arcybiskupa kijowsko-halickiego o generatory i mobilne kotłownie dla mieszkańców dotkniętych zimnem po rosyjskich atakach.
- Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl
Zgodnie z decyzją krakowskiego hierarchy, cała składka z niedzieli 1 lutego w archidiecezji krakowskiej ma zostać przeznaczona na pomoc dla Kijowa. W liście do wiernych kard. Grzegorz Ryś wyjaśnił, że jego inicjatywa to reakcja na informacje od arcybiskupa kijowsko-halickiego Swiatosława Szewczuka.
Ukraiński hierarcha informował Rysia o skutkach nocnych rosyjskich ataków na Kijów. "Poszukujemy generatorów dużej mocy oraz mobilnych stacji cieplnych (kotłowni mobilnych) do autonomicznego oświetlenia i ogrzewania tych obszarów Kijowa, gdzie ludzie marzną od niskich temperatur" - przekazał.
Kard. Ryś przyznał, że sprzęt, którego potrzebują mieszkańcy Kijowa, nie jest tani. "Pierwszy generator ufunduję osobiście. Proszę Was o działanie szybkie" - zaapelował.
Osoby, które chcą już teraz przekazać datek na pomoc dla mieszkańców Kijowa, mogą przelać pieniądze na konto Caritas Archidiecezji Krakowskiej z dopiskiem KIJÓW.
Tydzień po zbiórce, czyli 8 lutego, wierni mają dowiedzieć się, jakie urządzenia dla mieszkańców Kijowa uda się kupić dzięki ich hojności.