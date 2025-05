Polskie wojsko otrzyma nowy sprzęt. To system bezzałogowych statków powietrznych klasy mini o kryptonimie Wizjer, służący do prowadzenia misji rozpoznawczych. Zaprezentowano go w czwartek w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy.

Prezentacja systemu bezzałogowych statków powietrznych klasy mini kryptonim Wizjer / Tytus Żmijewski / PAP System bezzałogowych statków powietrznych "Wizjer" powstał w ramach umowy realizowanej przez konsorcjum w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa (lider), Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy (lider techniczny) i Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi - Oddział w Dęblinie. System został zaprojektowany przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Gawkowski: To się nigdy nie wydarzy W uroczystości w Bydgoszczy wzięli udział m.in. wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota. Wicepremier Gawkowski podkreślił, że wydarzenie pokazuje skuteczność i determinację, a także jest symbolem polskiej myśli technologicznej i współpracy w dziedzinie wzmacniania bezpieczeństwa kraju. Jesteśmy w miejscu, z którego polska zbrojeniówka i polska armia będą dumne. To tutaj przez długie lata toczyła się dyskusja, czy WZL 2 są potrzebne, czy przetrwają, czy załoga będzie pracowała, czy te dziesiątki lat historii zakładu tak ważnego dla polskiej zbrojeniówki nie zostaną pogrzebane. I nasz rząd powiedział, że to się nigdy nie wydarzy. Zawsze będziemy wspierali WZL 2 i te pokolenia ludzi, którzy dołożyli swoją cegiełkę, że budować polską zbrojeniówkę - powiedział wicepremier. Gawkowski życzył, żeby system bezzałogowych statków powietrznych Wizjer stał się inspiracją dla podobnych projektów, które nie tylko będą wzmacniały potencjał Wojska Polskiego, ale będą też budowały niezależność i suwerenność technologiczną. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreślił, że jest to kolejny krok w stronę budowy nowoczesnej, suwerennej technologicznie armii, opartej na rozwiązaniach wykorzystujących kompetencje krajowego przemysłu obronnego i polskiej nauki. P.o. prezes WZL2 Jakub Gazda zwrócił uwagę, że wydarzenie jest milowym krokiem w prawie 80-letniej historii firmy, która była znana przede wszystkim z obsługi i serwisowania samolotów, a obecnie tworzy zaawansowane produkty od podstaw. Przyznał, że jeszcze rok temu zawansowanie projektu było symboliczne, a dziś można świętować powstanie systemu bezzałogowych statków powietrznych. Czym jest SBSP Wizjer? SBSP Wizjer przeznaczony jest głównie dla Wojsk Lądowych i Wojsk Specjalnych. Służy do misji obserwacyjnych w promieniu do 30 km w dzień i w nocy, w różnych warunkach atmosferycznych. System charakteryzuje się wysokim stopniem automatyzacji. Zarówno start, jak i lądowanie (za pomocą spadochronu i poduszki powietrznej) odbywają się automatycznie. System współpracuje z systemami dowodzenia w zakresie przekazywania precyzyjnej lokalizacji obiektów. Zgodnie z podpisaną w 2021 r. umową przez Agencję Uzbrojenia na wyposażenie wojska trafi 25 zestawów SBSP Wizjer, a w skład każdego wchodzą m.in. cztery drony i wyrzutnia. Dwa pierwsze zestawy zostały przekazane odbiorcom we wtorek i w środę. P.o. prezes Gazda powiedział dziennikarzom, że obecnie zdolności produkcyjne konsorcjum sięgają 50 zestawów rocznie. Drony charakteryzują się następującymi danymi taktyczno-technicznymi: rozpiętość skrzydła 2,98 m, czas lotu - 3 godziny, maksymalna masa startowa - 13 kg, maksymalny pułap - 400O m, prędkość minimalna - 65 km/h, prędkość maksymalna - 120 km. h, zakres temperatury od -30 do +50 stopni Celsjusza.