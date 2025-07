Rada Ministrów zatwierdziła nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego – poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Dokument wyznacza kluczowe kierunki dla wszystkich instytucji państwowych. Jednocześnie szef MON otrzymał upoważnienie do ubiegania się o wsparcie finansowe z unijnego programu SAFE, który przewiduje 150 mld euro na wzmocnienie obronności Europy.

Rzecznik rządu Adam Szłapka podczas konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów / Leszek Szymański / PAP

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, przyjęta po raz pierwszy od 2020 roku, określa cztery główne priorytety: nienaruszalność terytorium, zachowanie niepodległości, bezpieczeństwo obywateli i państwa oraz zrównoważony rozwój wraz z odpowiednim systemem bezpieczeństwa.

Wśród celów strategicznych znalazły się m.in. rozwijanie systemu powszechnej obrony, wzmacnianie potencjału gospodarczego i technologicznego, bezpieczeństwa demograficznego oraz ochrona środowiska.

W ramach celów strategii jednym z najważniejszych elementów będzie zwiększenie wpływu na kształt systemu międzynarodowego, w tym na Unię Europejską i NATO, tak by zapadające na najwyższych, globalnych szczeblach decyzje odzwierciedlały interesy Polski.

Rzecznik rządu podkreślił, że dokument powstał we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i stanowi wytyczne dla wszystkich instytucji państwowych. Dodatkowo, rząd upoważnił szefa MON do złożenia deklaracji w sprawie zaangażowania Polski w działania na rzecz uzyskania pomocy finansowej z unijnego programu Security Action for Europe (SAFE).

Program ten, będący częścią planu wzmacniania obronności Europy do 2030 roku, przewiduje 150 mld euro w pożyczkach dla krajów zainteresowanych rozwojem swoich zdolności obronnych.