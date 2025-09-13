"Ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych w regionach Ukrainy graniczących z Polską, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - ostrzega Dowództwo Operacyjne RSZ w mediach społecznościowych. W związku z tymi wydarzeniami Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że lotnisko w Lublinie oraz strefa kontrolowana wokół lotniska zostały zamknięte.

Polskie wojsko poderwało myśliwce / Wojciech Olkusnik/East News / East News

"W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - poinformowano w komunikacie.

Jak zaznaczono, działania mają charakter prewencyjny, a Dowództwo na bieżąco monitoruje sytuacje.