Niespełna godzinę trwało spotkanie prezydenta z premierem. Donald Tusk rozmawiał w Pałacu Prezydenckim z Karolem Nawrockim. Wizyta odbyła się w formule "w cztery oczy" i miała dotyczyć przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa, w tym pokoju w Ukrainie.

Spotkanie premiera Tuska z prezydentem Nawrockim / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Rzecznik prezydenta przekazał po spotkaniu, że Nawrocki i Tusk rozmawiali o warunkach pokoju na Ukrainie, a także o współpracy "w kwestiach najbardziej istotnych dla Rzeczpospolitej, w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa".

Jak mówił, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, która - jak zaznaczył - graniczy z broniącą się przed Rosją Ukrainą, "mamy mieć takie samo zdanie i pan prezydent oraz pan premier to wspólne zdanie wyrażają i także potwierdzili je podczas dzisiejszego spotkania".

Leśkiewicz ocenił, że spotkanie przebiegło w "konstruktywnej atmosferze". Prezydent i premier określili swoje zadania. Głowa państwa zajmie się podtrzymywaniem relacji z sojusznikiem amerykańskim, a szef polskiego rządu będzie odpowiedzialny za rozmowy z europejskimi przywódcami, w tym z przedstawicielami tzw. koalicji chętnych.

Na późniejszej konferencji prasowej Donald Tusk potwierdził słowa Leśkiewicza: Kwestie Ukrainy, bezpieczeństwa Polski, wyjmujemy ze sporów i politycznej walki, będziemy z prezydentem starali się reprezentować jedną linię w tych sprawach.

Tusk ocenił, że bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależy od tego, jak zakończy się wojna i jaka będzie pozycja i sytuacja Ukrainy w czasie negocjacji i po wojnie.