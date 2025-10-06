Ministerstwo Obrony Narodowej zmienia procedury dotyczące stosowania w wojsku dronów. Nowe przepisy mają uprościć wykorzystywanie tego nowego uzbrojenia, a także przyspieszyć pozyskiwanie i testy nowych rozwiązań bezzałogowych - informuje Krzysztof Zasada, reporter RMF FM.

Prezentacja sprzętu wojskowego na terenie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL) w Warszawie. / Leszek Szymański / PAP

Nowe regulacje dotyczące rejestru wojskowych statków powietrznych weszły już w życie. Do tego rejestru nie będą musiały być teraz wpisywanie drony o masie startowej do 5 kilogramów, a także drony uderzeniowe kamikadze.

Bez tej zmiany taki sprzęt - w przypadku gdyby trafił do jednostki - mógłby być używany dopiero po dopełnieniu czasochłonnych procedur wpisu do ministerialnego rejestru.

Kolejną zmianą, która lada moment ma wejść w życie, jest wyłączenie powyższych bezzałogowców z rygorystycznych przepisów bezpieczeństwa lotów lotnictwa państwowego.

To ma przede wszystkim przyspieszyć i uprościć testy i ćwiczenia, które ruszają pełną parą. Obecnie każde zdarzenie związane ze zniszczeniem, czy uszkodzeniem drona pociąga za sobą powołanie komisji do spraw wypadku czy incydentu. To sprawia, że paraliżowane są szkolenia. Żołnierze grzęzną w biurokratycznych procedurach.