„To wielki dzień dla Polski” – tak wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk mówi o podpisaniu wstępnego porozumienia ws. podłączenia Polski do systemu rurociągów NATO. W ramach umowy zostaną wybudowane rurociągi na odcinku 300 km - od granicy z Niemcami do bazy PERN pod Bydgoszczą.

Wiceszef MON na uroczystości podpisania wstępnego porozumienia / Paweł Supernak / PAP

W obecności wiceszefa MON Cezarego Tomczyka w piątek w Warszawie podpisano wstępne porozumienie dotyczące realizacji programu rozbudowy krajowej infrastruktury paliwowej w celu przyłączenia jej do systemu rurociągów NATO.

Porozumienie, zawarte między Zakładem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz PERN S.A., dotyczy przyłączenia systemu obsługiwanego przez PERN S.A. do natowskiego systemu rurociągów paliwowych. Zakłada także budowę magazynów paliw na potrzeby sił zbrojnych Sojuszu.

Na pewno mamy dzisiaj świadomość, że to wielki dzień dla Polski, a właściwie początek wielkiej drogi, którą dzisiaj zaczynamy - powiedział wiceminister Tomczyk.

Plan od 2014 roku

Po podpisaniu porozumienia, Tomczyk wskazał, że pierwsze rozmowy na temat włączenia Polski w ten system rozpoczęły się w 2014 r., po aneksji Krymu przez Rosję. Wtedy na poziomie roboczym, na poziomie NATO narodziła się koncepcja, żeby kraje natowskie, które przystąpiły do sojuszu w 1999 roku mogły stać się częścią tego wielkiego systemu. Walczyliśmy o ten projekt de facto przez 11 lat - zaznaczył wiceszef MON.



Poinformował, że Kwatera Główna NATO, a dokładnie Biuro Zasobów NATO, przyznało Polsce środki na zaplanowanie i zaprojektowanie inwestycji. Dodał, że inwestycja zostanie zaplanowana i zaprojektowana przez Zakład Inwestycji NATO, czyli komórkę podległą ministrowi obrony narodowej.



Tomczyk doprecyzował, że po zakończeniu etapu planowania i projektowania będzie potrzebna decyzja wszystkich państw Sojuszu w celu zatwierdzenia ostatecznej budowy polskiego odcinka.



Mówimy o projekcie, który jeżeli krok po kroku doprowadzimy ten projekt do finalizacji, będzie na poziomie 20 mld złotych. Mówimy o budowie rurociągów na odcinku 300 kilometrów - od granicy z Niemcami do bazy PERN pod Bydgoszczą. I mówimy o jednej z największych inwestycji w bezpieczeństwo państwa polskiego w ciągu ostatnich 30 lat - powiedział Tomczyk.