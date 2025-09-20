Dwaj polscy żołnierze, którzy zginęli podczas nocnego szkolenia spadochronowego w Stanach Zjednoczonych, służyli w Jednostce Wojskowej GROM. W sobotę GROM opublikował w swoich mediach społecznościowych krótki komunikat w tej sprawie.

Polscy żołnierze, którzy zginęli tragicznie w USA, służyli w GROM-ie (Zdjęcie ilustracyjne) / Stanisław Rozpędzik / PAP

"W dniu 19 września 2025 roku śmiercią spadochroniarza zginęło dwóch CICHOCIEMNYCH Operatorów JW GROM. Cześć Ich Pamięci!" - czytamy na facebookowym koncie JW GROM.

Kondolencje związane ze śmiercią Polaków złożyli m.in. prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych, którzy zginęli podczas szkolenia spadochronowego w Stanach Zjednoczonych. Rodzinom i Bliskim składam wyrazy szczerego współczucia i solidarności w bólu. Niech dobry Bóg ma Ich dusze w swojej opiece" - napisał prezydent w serwisie X.