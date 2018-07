Polscy strażacy będą przebywać w Szwecji tak długo, jak długo będą potrzebni – mówi komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski. Jak zaznaczył, nie ma obawy, że zagraniczna akcja osłabi możliwości straży w Polsce.

Wyjazd polskich strażaków do Szwecji związany jest z oficjalną prośbą tamtejszych władz. Za pośrednictwem Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności zwróciły się o wsparcie ratownicze w walce z pożarami lasów.

Pożary są skutkiem fali upałów, z którymi od kilku tygodni zmaga się cała Skandynawia.

Będziemy tam tak długo, jak długo będziemy potrzebni. Przygotowaliśmy moduły na dwa tygodnie, bo taki jest standard, ale jeżeli będą to dwa miesiące, to będziemy pomagać przez dwa miesiące. Proszę się nie obawiać, że to osłabi nasze środki w kraju. W kraju mamy 31 tys. strażaków, pojazdów mamy prawie 6,5 tys., także 44 pojazdy, które tam pojechały (do Szwecji - PAP) stanowią tylko część naszych sił i środków. Nie ma żadnej obawy, że nastąpi jakiś uszczerbek w naszych siłach - powiedział Suski.



W akcji gaszenia pożarów biorą udział głównie ratownicy z województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego (po 65 strażaków i po 20 wozów z każdego z tych województw). Dodatkowo wspierają ich strażacy z Mazowsza i Komendy Głównej PSP (9 ratowników i 4 samochody).





