Polscy piloci i technicy szkolą się do obsługi F-35

Jak dodano, w USA na samolotach F-35 ma zostać przeszkolonych łącznie 24 polskich pilotów. "W tym tygodniu rozpoczął się także trening pierwszej grupy techników, którzy staną się podstawową kadrą obsługi F-35 w Polsce" - podkreślono.

Umowa na zakup F-35 dla Wojska Polskiego została podpisana 31 stycznia 2020 roku w Dęblinie. W jej ramach Polska ma otrzymać 32 samoloty F-35A wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym.

Pierwszy pakiet obejmuje części zamienne i eksploatacyjne, sprzęt do obsługi naziemnej, wyposażenie pilotów oraz komputerowy system zarządzania eksploatacją. Drugi pakiet zapewnia kompleksowe szkolenia pilotów i personelu technicznego w USA.

Nowoczesna siła polskiego lotnictwa

F-35 to produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin wielozadaniowe myśliwce V generacji, które są używane i zamawiane przez wiele państw NATO, a także Izrael, Koreę Południową, Szwajcarię czy Singapur. Produkowane od 2006 roku, powoli stają się kluczowym samolotem bojowym Sojuszu Północnoatlantyckiego.

W Europie trafiają m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Norwegii, Holandii, Belgii, Włoch, Danii czy Czech, a w kolejnych latach także do Polski. Według zapowiedzi koncernu Lockheed Martin z sierpnia ubiegłego roku, pierwsze F-35A trafią do Polski w 2026 roku - najpierw do bazy lotniczej w Łasku, a w 2027 roku do bazy w Świdwinie.

F-35, jako nowoczesne myśliwce piątej generacji, znacząco poszerzą możliwości polskiego lotnictwa. Zostały zbudowane w technologii stealth, która utrudnia ich wykrycie przez radary przeciwnika. Wyposażone są również w zaawansowane sensory, które zbierają dane z otoczenia i przekazują je pilotowi oraz innym jednostkom - na morzu czy na ziemi, na przykład systemom przeciwlotniczym Patriot.

Maszyny mogą przenosić szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu AGM-158 JASSM, które umożliwiają atakowanie celów na dystansie kilkuset kilometrów. Zgodę na zakup 821 takich pocisków Polska otrzymała od USA w marcu.