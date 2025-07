"Do zobaczenia w Polsce w czwartek!" - napisał w poniedziałek w mediach społecznościowych Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta, który obecnie przechodzi rehabilitację w Kolonii po 20-dniowym pobycie w kosmosie w ramach misji IGNIS.

Polski członek załogi Axiom-4 dr Sławosz Uznański-Wiśniewski po wylądowaniu na lotnisku w Kolonii / Leszek Szymański / PAP

Rehabilitacja w Kolonii i powrót do życia na Ziemi

"Dziękujemy przyjaciołom i najbliższym, którzy przyjechali do Kolonii. I Wam - za wiadomości i każde dobre słowo. Te ostatnie tygodnie to Wasza historia" - dodał Uznański-Wiśniewski. Astronauta poinformował również: "Misja trwa - Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej i moja żona, wraca dziś na posiedzenie Sejmu, a ja adaptuję się z powrotem do życia na Ziemi pod okiem ekspertów Europejskiej Agencji Kosmicznej".

Po powrocie z orbity, 16 lipca Uznański-Wiśniewski trafił do Kolonii, gdzie w siedzibie Europejskiego Centrum Astronautów ESA, w ośrodku Envihab należącym do Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR), przechodzi rehabilitację. Jego stan zdrowia i kondycję monitoruje zespół medycyny kosmicznej ESA.