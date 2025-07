Dotychczasowa wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, Renata Mroczek, została wybrana w otwartym i konkurencyjnym naborze na stanowisko prezesa tego urzędu - wynika z informacji opublikowanej na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Renata Mroczek jest ekspertem w dziedzinie szeroko pojętego prawa energetycznego i postępowania administracyjnego / Wojtek Jargiło / PAP

Nowa twarz na ważnym stanowisku

Zgodnie z przepisami prawa energetycznego, prezesa URE powołuje Prezes Rady Ministrów spośród kandydatów wyłonionych w drodze naboru. Premier ma również kompetencje do odwoływania prezesa URE.

Jak informuje Urząd Regulacji Energetyki, Renata Mroczek jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła także studia podyplomowe z funduszy europejskich na tej samej uczelni oraz studia podyplomowe z zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada uprawnienia Pełnomocnika ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem oraz BHP.

Renata Mroczek jest ekspertem w dziedzinie szeroko pojętego prawa energetycznego i postępowania administracyjnego, w tym odpowiedzialności administracyjnej związanej z naruszeniami obowiązków ustawowych oraz warunków koncesyjnych. Na stanowisko wiceprezesa URE została powołana 30 października 2024 roku.

Prezes URE - kim jest i jakie ma kompetencje?

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej, powołanym na mocy prawa energetycznego do realizacji zadań związanych z regulacją gospodarki paliwami i energią oraz promowaniem konkurencji. Do kompetencji prezesa URE należą między innymi udzielanie i cofanie koncesji przedsiębiorstwom działającym na rynku energii i paliw, zatwierdzanie oraz kontrola stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod kątem zgodności z zasadami określonymi w ustawie i przepisach wykonawczych, a także analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnionych do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach.

Zgodnie z prawem prezes URE jest powoływany na pięcioletnią kadencję i może zostać powołany ponownie tylko raz. Po upływie kadencji pełni swoje obowiązki do czasu powołania następcy.

Obecnie prezesem URE jest Rafał Gawin, który został powołany na to stanowisko przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego 24 lipca 2019 roku.