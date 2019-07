Policjanci z Tarnobrzega (Podkarpackie) pomogli mężczyźnie z atakiem kolki nerkowej szybko dostać się do szpitala. Eskortowali samochód, który prowadził syn chorego.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Jak podała we wtorek podkarpacka policja, do niezwykłej sytuacji doszło w poniedziałek na drodze krajowej nr 9 w Tarnowskiej Woli.



"Do policjantów, którzy prowadzili kontrole drogowe, podjechał mężczyzna, który powiedział, że wiezie ojca, który pilnie potrzebuje pomocy medycznej, bo ma atak kolki nerkowej. Chciał jak najprędzej dotrzeć do szpitala do Kolbuszowej" - podała policja.



Policjanci przy pomocy sygnałów świetlnych i dźwiękowych zapewnili pilotaż chorego do szpitala.