Gwatemalska policja antynarkotykowa poinformowała we wtorek o przejęciu 192 kg kokainy u atlantyckich wybrzeży Gwatemali.

Policja podała, że członkowie specjalnej jednostki wywiadowczo-analitycznej do walki z narkotykami (SGAIA) zostali powiadomieni w poniedziałek o podejrzanym kontenerze w największym porcie morskim kraju Puerto Barrios w departamencie Izabal.



Z pomocą psiego agenta policjanci sprawdzili pojemnik i do rana we wtorek skończyli liczenie ukrytych w nim paczek narkotyków o łącznej wartości około 1,91 mln dolarów.



Władze nie określiły, skąd kontener przybył do portu, ani nie poinformowały, czy doszło do zatrzymania kogokolwiek.



W zeszłym miesiącu w kontenerze z Kolumbii, który przywieziono do portu w Santo Tomas de Castilla, znaleziono 5825 kg kokainy w 220 kartonowych pudłach. Była to największa konfiskata narkotyku w historii Gwatemali.



Według oficjalnych statystyk w pierwszym kwartale 2019 r. w Gwatemali przejęto łącznie 11 741 kg kokainy.



To ilość wyższa o 104 proc. od skonfiskowanej między styczniem a czerwcem ubiegłego roku, kiedy przejęto 5 753 kg narkotyku.



W ciągu ostatnich trzech lat siły antynarkotykowe zadały ciężkie ciosy sieciom handlarzy narkotykami i skonfiskowały rekordowe ilości kokainy.



W 2016 r. przejęto 12 818 kg kokainy, a w 2017 roku - 13 659 kg, natomiast w zeszłym roku - 16 829 kg.