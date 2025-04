Aż połowa dorosłych Polaków może doświadczać przewlekłej samotności – wynika z ogólnopolskich badań przeprowadzonych przez naukowców z Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Najbardziej narażone są kobiety, młodzi dorośli i osoby starsze. Problem nie wynika z miejsca zamieszkania czy zarobków, ale ma silne powiązania z emocjami i jakością relacji społecznych.

Najbardziej samotni - młodzi dorośli i seniorzy po 75. roku życia / Marek Bazak / East News

Aż 50 proc. dorosłych Polaków może doświadczać przewlekłej samotności, a kobiety są na nią szczególnie narażone - wynika z badań Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Najbardziej samotne czują się osoby w wieku 18-35 lat oraz powyżej 75. roku życia, a główną przyczyną jest jakość relacji społecznych, nie sytuacja materialna czy miejsce zamieszkania.

Czy da się leczyć samotność tak, jak depresję czy lęk? Naukowcy właśnie nad tym pracują.

Samotność dotyka coraz więcej osób. Kobiety w grupie ryzyka

Zespół naukowców z Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od kilkunastu miesięcy bada zjawisko samotności w Polsce. W swoim drugim ogólnopolskim badaniu objęli reprezentatywną grupę dorosłych Polaków w wieku od 18 do ponad 80 lat. Wyniki są alarmujące: ok. 68 proc. dorosłych deklaruje odczuwanie samotności, a 23 proc. przyznaje się do izolacji społecznej.

Po sześciu miesiącach naukowcy ponownie przebadali tę samą grupę, posługując się bardziej szczegółową ankietą, która nie pytała wprost o samotność. Zastosowano skalę De Jong-Gierveld, opierając się na pośrednich wskaźnikach, takich jak brak komfortu w relacjach czy niezadowolenie z kontaktów społecznych. Wnioski są niepokojące: aż 50 proc. badanych doświadcza przewlekłej, ukrytej samotności.

Jak podkreślił prof. Błażej Misiak, jedynym demograficznym czynnikiem ryzyka okazała się płeć - kobiety mają większą tendencję do przewlekłej samotności. To zgodne z literaturą naukową i spójne z tym, że samotność jest bliska emocjom, zaburzeniom nastroju, lękowym, problemom z odrzuceniem - zaznaczył profesor.

Najbardziej samotni: młodzi dorośli i seniorzy po 75. roku życia

Związek między wiekiem a samotnością nie ma charakteru liniowego. Największy poziom przewlekłej samotności odczuwają osoby w dwóch grupach wiekowych: młodzi dorośli (18-35 lat) oraz seniorzy powyżej 75. roku życia. Naukowcy przypuszczają, że w przypadku młodych to pokłosie pandemii covid-19 i dominacji wirtualnych form kontaktu.

Do tej niewygodnej na początku formy kontaktów za pomocą mediów społecznościowych, telefonów przyzwyczailiśmy się. Ale z czasem okazało się, że nie dają one satysfakcjonujących, głębszych relacji. Wiele osób odczuwa sztuczność i płytkość takich interakcji. Relacje są powierzchowne, przypadkowe i urywane, co rodzi frustrację i poczucie samotności - wyjaśnił prof. Misiak.

Wbrew intuicji, na rozwój samotności nie wpływają takie czynniki jak miejsce zamieszkania, status zawodowy, wysokość dochodów czy nawet obawy o utratę pracy.

Nowe podejście do terapii: samotność jako główny obszar leczenia

Wobec skali zjawiska, naukowcy z UMW wskazują na potrzebę opracowania skutecznych metod terapeutycznych. Ich celem jest stworzenie interwencji psychologicznych, w których samotność nie będzie tylko jednym z objawów, ale stanie się centralnym punktem terapii.

Zastanawiamy się, jakie rozwinąć procedury terapeutyczne oparte o pracę na zniekształceniach poznawczych związanych z przetwarzaniem informacji społecznych, aby pomóc osobom samotnym zaangażować się i odbudować relacje społeczne - mówi prof. Misiak.

Badacze podkreślają, że zrozumienie ukrytej, przewlekłej samotności oraz jej emocjonalnych i społecznych konsekwencji to dziś jedno z ważniejszych wyzwań zdrowia psychicznego w Polsce.