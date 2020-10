Coraz gorętsza atmosfera w hutnictwie. Związek zawodowy Sierpień 80 właśnie ogłosił pogotowie protestacyjno-strajkowe we wszystkich zakładach koncerny ArcelorMittal Poland. Związkowcy napisali też list do premiera w sprawie sytuacji w branży.

Huta im. Sendzimira / Jacek Bednarczyk / PAP

Pogotowie strajkowe to reakcja na decyzję koncerny o wygaszeniu części produkcyjnej huty Sendzimira w Krakowie. Żądanie jest jedno: wycofanie się z decyzji o wygaszeniu wielkiego pieca i zamknięciu stalowni w krakowskim zakładzie. Co ważne - pogotowie ogłoszono we wszystkich oddziałach firmy i zależnych spółkach. Koncern od początku tłumaczył, że wpływ na taka decyzję ma m.in. sytuacja na rynku.

Związkowcy chcą, aby sprawą coraz gorszej, ich zdaniem, sytuacji w całej hutniczej branży zainteresował się premier. Stąd list do niego i swego rodzaju ostrzeżenie na koniec. Jak piszą autorzy, teraz z powodu ograniczeń związanych z pandemią najpewniej do masowych protestów nie dojdzie. Ale to nie znaczy, że nie będzie ich wcale.

Jeszcze we wrześniu przedstawicielka ArcelorMittal Poland Sylwia Winiarek zapewnia z kolei w rozmowie z RMF FM, że planów całkowitego wyłączenia pieca w krakowskiej hucie nie ma.

Największy producent stali w Polsce

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. W jej skład wchodzi pięć hut - w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie. AMP zatrudnia ok. 12 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi - ok. 14 tys. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali.

Od 2004 roku, kiedy ArcelorMittal rozpoczął działalność w Polsce, firma zainwestowała w modernizację swoich instalacji 6 mld zł, z czego połowa przypadła na hutę w Krakowie.

W 2017 roku spółka zakończyła projekty w części surowcowej krakowskiej huty o łącznej wartości 200 mln zł. Najważniejszą z nich był remont jedynego wielkiego pieca.