Hutnicy z oddziału Arcellor Mittal w Krakowie wyjdą na ulicę. Będą protestować przeciwko decyzji o wygaszeniu wielkiego pieca i stalowni w krakowskiej hucie. Hutników wesprą górnicy, głównie z Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Remont wielkiego pieca w hucie ArcelorMittal Poland w Krakowie / Józef Polewka / RMF FM

Pierwsza manifestacja zostanie zorganizowana w poniedziałek. Jak powiedział reporterce RMF FM jeden ze związkowców, hutnicy ok. godziny 13.00 rozpoczną blokadę przejścia dla pieszych w pobliżu bramy głównej dawnej Huty Sendzimira.

Druga demonstracja ma odbyć się w czwartek. W południe związkowcy zbiorą się przed Urzędem Wojewódzkim w Krakowie. Chcą przekazać wojewodzie petycję do premiera w sprawie sytuacji huty.

Górnicy, głównie z JSW, zapowiedzieli, że wesprą hutników - wybierają się na poniedziałkową pikietę. Jak poinformował Sierpień’80 wygaszenie wielkiego pieca krakowskiej huty spowoduje olbrzymie problemy dla Jastrzębskie Spółki Węglowej, której kopalnie wydobywają surowiec na potrzeby produkcji hutniczej ArcelorMittal Poland.

"To koniec" kombinatu

We wtorek 12 listopada poinformowano o tym, że jeszcze w listopadzie zostanie wygaszony wielki piec w kombinacie w Nowej Hucie w Krakowie. W zapowiedziach mówi się o wielomiesięcznym postoju.

Dla nas taka informacja oznacza koniec firmy - mówił w rozmowie z RMF FM Józef Kawula, wiceprzewodniczący NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland. Ogłosili, że 23 listopada wielki piec i stalowania zostaną zatrzymane na czas niewiadomy - powiedział nam Kawula.

Wiceprzewodniczący NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland podkreśla, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy pracę straci od 1500 do 2000 osób.

Przewodniczący NSZZ ArcerolMittal Krzysztof Wójcik Józef Polewka /RMF FM

Wygaszenie pieca planowano na wrzesień - przesunięto na po wyborach

Już 4 października dziennikarze RMF FM informowali o wstrzymaniu zakupu jakichkolwiek surowców oraz o tym, że na terenie krakowskiego kombinatu zaczęto tworzyć instalacje mające inicjować wyłączenie jedynego pracującego tam pieca.

Jego tymczasowe bezterminowe wyłączenie spółka planowała już od dawna, argumentując to względami ekonomicznymi. Zapowiadane wyłączenie pieca już we wrześniu zostało jednak przesunięte na okres powyborczy - jak wynika z naszych informacji - stało się tak po interwencji ze strony rządu.

Największy producent stali w Polsce

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. W jej skład wchodzi pięć hut - w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie. AMP zatrudnia ok. 12 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi - ok. 14 tys. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali.

Od 2004 roku, kiedy ArcelorMittal rozpoczął działalność w Polsce, firma zainwestowała w modernizację swoich instalacji 6 mld zł, z czego połowa przypadła na hutę w Krakowie.

W 2017 roku spółka zakończyła projekty w części surowcowej krakowskiej huty o łącznej wartości 200 mln zł. Najważniejszą z nich był remont jedynego wielkiego pieca.