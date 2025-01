"To nieuprawnione, nieoparte na faktach, naruszające podstawy funkcjonowania ABW insynuacje. Godzą w bezpieczeństwo Polski" - w ten sposób Piotr Pogonowski komentuje zawiadomienie do prokuratury autorstwa komisji do spraw badania rosyjskich wpływów, która zarzuca mu osłabienie państwa przez likwidację 10 delegatur ABW. Oświadczeniu Pogonowskiego przyjrzał się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.