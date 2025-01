"Istotnie", "W rzeczy samej" - tak Grzegorz Braun skomentował na platformie X doniesienia o tym, że wystartuje w wyborach prezydenckich. Europoseł Konfederacji ogłosił to oficjalnie w środę późnym wieczorem w rozmowie z Dawidem Mysiorem z serwisu Sprawki.pl. Jeszcze w zeszłym tygodniu współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen dopytywany o te doniesienia, w Porannej rozmowie w RMF FM stwierdził, że Konfederacja wybrała już swojego kandydata. "Jestem nim ja" - powiedział.

/ Wojciech Olkusnik/East News / East News

Od kilkunastu dni w debacie medialnej słychać było głosy, że Grzegorz Braun zamierza wystartować w nadchodzących wyborach prezydenckich.

W środę 8 stycznia współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Metzen był gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM. Dopytywany o te doniesienia, Mentzen stwierdził, że Konfederacja wybrała już swojego kandydata. Jestem nim ja - podkreślił.

Jak dodał, nie wierzy, by Braun chciał rozbić projekt Konfederacji.

W środę wieczorem z Grzegorzem Braunem rozmawiał Dawid Mysior z serwisu Sprawki.pl. Europoseł oznajmił oficjalnie, że zamierza kandydować w wyborach prezydenckich.

Tak, będę kandydował w tych wyborach. Z Bożą i ludzką pomocą. Myślę, że to jest dobry projekt i dzięki temu będziemy mogli zwiększyć szansę na to, by w następnym Sejmie, Senacie, znalazła się reprezentacja polskich katolików - powiedział Grzegorz Braun.