Po 11 miesiącach trudnych negocjacji udało się podpisać nowy układ zbiorowy pomiędzy związkami zawodowymi pracowników a największym producentem stali w Polsce – ArcelorMittal. Daje to nowe gwarancje pracownikom po trudnym okresie panującym w spółce.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Po wygaszeniu ostatniego działającego pieca w krakowskiej hucie oraz pandemii, kiedy zmniejszono produkcję, zatrudnienie w firmie zredukowano o prawie pół tysiąca osób.

Większość pracowników przeszła na wcześniejsze emerytury, a część dostała roczne odprawy.

Obecnie udało się wynegocjować nowy układ zbiorowy, który daje większe bezpieczeństwo i gwarancje wynagrodzeń.

Ten układ zbiorowy daje nam to, że pracownicy będą wiedzieli na jakich umowach będą pracować, gdzie będą pracować, co ich obowiązuje, a co obowiązuje pracodawcę i jakie mają okresy wypowiedzenia - powiedział dziennikarzowi RMF FM Krzysztof Wojcik przewodniczący NSZZ pracowników huty.

Marzena Rogozik z ArcelorMittal przyznała z kolei, że po trudnym okresie sytuacja związana zarówno z zatrudnieniem, jak i rynkiem staje się powoli coraz lepsza.

Zależało nam na renegocjacji tego dokumentu. Ten, który obowiązywał do tej pory został ustalony 11 lat temu i po prostu wymagał aktualizacji. Mamy sporo odejść emerytalnych, część też skorzystała z odpraw - powiedziała Rogozik.

Krakowska huta ma także co raz więcej nowych zamówień.

