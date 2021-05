Droga do tego, aby po Małopolsce bezpiecznie i bez przeszkód poruszać się rowerem pomiędzy ważnymi punktami czy miejscowościami jeszcze daleka, ale od kilku lat widać ogromne postępy. Coraz więcej nowy tras rowerowych powstaje w ramach systemu VeloMałopolska.

System tras rowerowych w województwie ma połączyć nie tylko ośrodki miejskie, ale także atrakcyjne miejsca turystyczne i co ważne, asfaltowe ścieżki prowadzone są głównie nowymi szlakami, odseparowane od ulic i dróg. Nie jest tak wszędzie, ale w większości rowerzyści nie muszą korzystać z poboczy dróg.

Przy trasach rowerowych powstaje także coraz więcej parkingów dla rowerów, barów i restauracji dla rowerzystów, postawią także nowe stacje obsługi rowerów.

Sieć 8 tras VeloMałopolska została zaprojektowana tak, aby dotrzeć w każdy region województwa. Trasy przebiegają przez obszary cenne przyrodniczo i turystycznie, między innymi: Puszczę Niepołomicką, Pieniny i Spisz, Pogórze oraz Tatry, a także z założenia, łączą główne ośrodki miejskie w województwie. Warto zaznaczyć, że do głównych tras VeloMałopolska dochodzą lokalne ścieżki i szlaki rowerowe, co znacznie podnosi atrakcyjność oraz zasięg aktywnej turystyki w regionie.

Warto jednak pamiętać, że projekt jest jeszcze w trakcie realizacji. Niektóre fragmenty są w trakcie budowy, a część tras w fazie planowania. Ideał, do którego dąży projekt VeloMałopolska, to uzyskanie certyfikatu EuroVelo, który potwierdza najwyższy standard ścieżek rowerowych.

Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim, zagwarantowana jest ciągłość oraz odseparowanie trasy od ruchu drogowego. Utwardzona nawierzchnia (najczęściej asfaltowa) jest przejezdna w każdych warunkach pogodowych, szerokość trasy umożliwia płynny ruch rowerów także wielośladowych (z dwukołowymi przyczepkami, rowerów z napędem ręcznym), a dopełnia to odpowiednie nachylenie terenu (łączna suma wzniesień lub spadków wysokości na odcinku dziennym nie przekracza 1000 m). Czytelne i jasne oznakowanie gwarantuje łatwe odnalezienie się na szlaku. Dzięki stykowi głównej sieci rowerowej z kolejową, zapewniony jest dodatkowy komfort dla rowerzystów, zarówno dojazdu na trasy jak i możliwości alternatywnego środka transportu w razie nieprzewidzianych trudności na szlaku. Wiślana Trasa Rowerowa, VeloDunajec, VeloNatura oraz VeloMetropolis są w znacznej części oddane już do użytku rowerzystów, pozostałe VeloRaba, VeloSkawa, VeloPrądnik i VeloRudawa są natomiast na etapie planowania i opracowywania dokumentacji.

W sumie łączna długość tras to ponad 700 kilometrów z czego ponad 300 to asfaltowe odseparowane ścieżki rowerowe. Wciąż budowane są kolejne odcinki, w ciągu których powstają także kładki rowerowe. W lipcu cykliści przejadą kolejnymi dwiema kładkami zlokalizowanymi na terenie gmin Łącko i Ochotnica Dolna oraz na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem.

"650 kilometrów tras już gotowych" - mówi Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego - "Już w planach przygotowujemy kolejne kilometry, by pierwszy etap obejmował tysiąc kilometrów. Walczymy, żeby region był mekką dla rowerzystów. Velo Dunajec jest uznawana za jedną najpiękniejszych tras rowerowych w Europie, mieliśmy już turystów i z Chin, i z Holandii, i z Niemiec. Przygotowujemy pomysł na certyfikacje miejsc przyjaznych rowerzystom, przy czym takie ścieżki mogą napędzać lokalną ekonomię. To hotele, restauracje, miejsce serwisowania".



W samym Krakowie trwa przebudowa odcinka wałów Wiślanych, na ich koronie powstanie asfaltowa ścieżka rowerowa. Dzięki czemu asfaltem od Skawiny będzie można przez Kraków dojechać do Niepołomic, a potem dalej w stronę Szczucina i granicy z województwem Podkarpackim.