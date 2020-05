16-latek z gminy Lubaczów na Podkarpaciu został postrzelony z łuku przez starszego kolegę. Nastolatek ze strzałą w głowie trafił do szpitala.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem w Baszni Dolnej koło Lubaczowa. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, trójka znajomych, w wieku od 16 do 19 lat, umówiła się na spotkanie w lesie niedaleko Kresowej Osady w Baszni Dolnej. 19-latek na spotkanie zabrał ze sobą łuk i trzy strzały zakończone metalowym grotem - podała policja.

Łuk, z którego strzelał nastolatek / Policja

Kiedy nastolatek zbliżył się do umówionego miejsca, z odległości około 60 metrów zauważył swoich kolegów. Chcąc ich przestraszyć wycelował obok jednego z nich i oddał strzał.

Strzała przeleciała przez zarośla i trafiła chłopaka w głowę. Młodzi mężczyźni wezwali pomoc i pozostali z poszkodowanym do czasu przyjazdu służb ratunkowych. Nastolatek ze strzałą w głowie został przewieziony do szpitala w Lubaczowie, a następnie przetransportowany do szpitala w Rzeszowie.

Policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia, przesłuchali świadków oraz zabezpieczyli łuk i strzały.