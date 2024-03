Policjanci z Ostródy zabezpieczają obiekt, który wylądował na polu w okolicy wsi Miłakowo (Warmińsko-Mazurskie). Zostanie on przekazany wojsku. Prawdopodobnie jest to balon meteorologiczny.

Policjanci zostali powiadomieni przez mieszkańca wsi, że w pobliżu jego posesji wylądował przedmiot. Funkcjonariusze właśnie go zabezpieczają i następnie przekażą wojsku. Będziemy wyjaśniali, co to za obiekt i skąd przyleciał - powiedział Rafał Jackowski z zespołu prasowego warmińsko-mazurskiej policji.

Wszystko wskazuje na to, jest to balon meteorologiczny.

Według naszych nieoficjalnych informacji - może on pochodzić z Obwodu Królewieckiego.

Nie ma konieczności ewakuacji mieszkańców.

To nie pierwsze takie znalezisko w regionie

W czerwcu ubiegłego roku jeden z rolników z powiatu braniewskiego poinformował policję, że na jego pole spadł obiekt przypominający balon meteorologiczny. Wtedy fakt ten potwierdziło Ministerstwo Obrony Narodowej.

Nie wiadomo jeszcze jakiego typu był to balon. Nie wszystkie mają przyczepione urządzenia pomiarowe. W przypadku balonów pilotowych obserwuje się tylko ruch balonu - jego prędkość i odległość.

W innych przypadkach do balonów można przyczepić radiosondy, które są w stanie rejestrować takie parametry jak: kierunek i prędkość wiatru, temperaturę, ciśnienie i wilgotność.