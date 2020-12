12 lat więzienia grozi trzem mężczyznom z okolic Sanoka na Podkarpaciu, którzy mieli porwać, pobić, okraść i wywieźć do lasu 31-letniego mężczyznę. Podejrzani właśnie usłyszeli zarzuty.

Pobili i wywieźli do lasu. Sprawcy porwania 31-latka z Podkarpacia zatrzymani

Policjanci ustalili, że 31-letni mężczyzna został siłą zabrany przez trzech mężczyzn do samochodu, a potem zawieziony na posesję jednego ze sprawców i tam pobity. Później porywacze mieli przewieźć ofiarę do lasu, pobić i zabrać mu pieniądze, około 2600 złotych. Zatrzymanych zostało czterech mieszkańców powiatu sanockiego wieku 29, 34, 36 i 61 lat.

Cytat Mężczyźni zostali doprowadzeni do komendy i osadzeni w policyjnym areszcie. Trzech mężczyzn w wieku 29, 34 i 36 lat usłyszało zarzuty rozboju, bezprawnego pozbawienia wolności, pobicia oraz kierowania gróźb karalnych - informuje podkarpacka policja.

Sąd Rejonowy w Sanoku przychylił się do wniosku policji oraz prokuratury i zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Grozi im nawet do 12 lat więzienia. Wobec 61-latka, któremu zarzucono kierowanie gangiem porywaczy, zastosowany został dozór policyjny. Grozi mu do 5 lat więzienia.