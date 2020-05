Słynny obraz norweskiego malarza Edwarda Mucha "Krzyk" traci kolor. Eksperci ustalili, że powodem jest... oddech oglądających go ludzi. Być może patrząc na "Krzyk" podziwiającym go usta otwierają się samowolnie. Koniec z tym – uznali eksperci, którzy doszli do wniosku, że para z ust robi dziełu krzywdę. Obraz blaknie, turystów trzeba będzie trzymać na dystans.

