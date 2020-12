W najbliższą niedzielę, 6 grudnia najprawdopodobniej będziemy mogli zrobić zakupy we wszystkich sklepach. Senat nie zaproponował bowiem poprawek do nowelizacji ustawy, która znosi zakaz handlu w najbliższą niedzielę, 6 grudnia. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

