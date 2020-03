W poniedziałek na ławie oskarżonych w Sądzie Okręgowym w Warszawie zasiedli m.in. Andrzej Z. "Słowik", Janusz P. "Parasol" i Leszek D. "Wańka". Ruszył proces członków gangu pruszkowskiego i ochranianej przez niego grupy wyłudzającej podatki VAT.

Andrzej Z. "Słowik" (P) na sali Sądu Okręgowego w Warszawie, / Mateusz Marek / PAP

Prokurator Krzysztof Gienas przez ponad dwie godziny odczytywał zarzuty. Materiał dowodowy w tej sprawie obejmuje ponad 300 tomów akt głównych i ponad 400 tomów załączników. Akt oskarżenia liczy blisko 1700 stron. Proces prowadzi sędzia Piotr Maksymowicz.



W sumie aktem oskarżenia objęto 50 osób. Oprócz przedstawicieli tzw. starej grupy pruszkowskiej "Słowika", "Wańki" i "Parasola" - m.in. Sebastiana W., Teresę W., Jerzego W., Krzysztofa O. “Kręcony", Artura S. “ Pinokio", Sławomira F., Filipa F. i Mariusza B.



Śledztwo ws. zorganizowanej grupy przestępczej prowadziła Prokuratura Regionalna w Szczecinie. Zarzuca oskarżonym funkcjonowanie dwóch grup, związanych z przedstawicielami tzw. starej grupy pruszkowskiej (w tym Andrzejem Z. i Leszkiem D.). Ostatecznie sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Warszawie.





Sędzia Piotr Maksymowicz / Mateusz Marek / PAP



Jak informowała wcześniej prokuratura, przedmiotem działalności pierwszej z grup kierowanej przez Sebastiana W. i działającej w okresie pomiędzy 2012 r. a początkiem 2017 r. na terenie Polski, Niemiec, Czech było popełnianie przestępstw karnych oraz karnoskarbowych. Polegały one na wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT i podawaniu nieprawdziwych danych w deklaracjach VAT-7, składanych we właściwych urzędach skarbowych przy jednoczesnym narażaniu na uszczuplenie należności publicznoprawnych w postaci podatku VAT. Chodzi także o popełnianie przestępstw polegających na legalizacji korzyści osiągniętych w wyniku popełnionych przestępstw skarbowych.



W wyniku działalności grupy doszło do narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnych w kwocie ponad 192 mln zł.



Jak ustalili śledczy w zorganizowanej grupy działali Andrzej Z. “Słowik" i Leszek D. “Wańka". Ich rola polegała na zapewnianiu inwestowania środków pieniężnych w funkcjonowanie tej grupy, zapewnianiu ochrony interesów majątkowych grupy, w tym związanych z rozliczeniami na tle konfliktów z innymi grupami przestępczymi. Pruszkowscy bossowie oskarżeni zostali również o typowe przestępstwa kryminalne, takie jak rozboje, wymuszenia rozbójnicze i pobicia.



We wtorek zaplanowano kolejny dzień procesu.