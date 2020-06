Prezydent Andrzej Duda w stolicy USA rozmawiał z Donaldem Trumpem o współpracy militarnej, ale także o badaniach nad szczepionką na koronawirusa, w których udział mieliby wziąć polscy naukowcy. Potwierdziły się informacje dziennikarza RMF FM Krzysztofa Berendy dotyczące planów współpracy przy budowie elektrowni atomowej w Polsce.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Tuż przed finiszem kampanii wyborczej prezydent Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem.

"Polacy zapłacą za dodatkowych żołnierzy, czyli prawdopodobnie będziemy przemieszczać do nich naszych żołnierzy" - podkreślił w sprawie relokacji amerykańskich wojskowych Donald Trump.

Polska i USA podpisały deklaracje w sprawie 5G. "Polska w tej chwili przeciera szlaki w Europie poprzez wykorzystywanie zaufanych dostawców oraz sprzętu" - stwierdził Donald Trump.

Prezydent Duda poinformował, że w najbliższych dniach zostanie podpisana deklaracja dotycząca współpracy przy budowie elektrowni jądrowej w USA.

"Fort Trump to nie nazwa fizycznie istniejącej bazy, tylko zbiór działań zwiększających obecność wojskową USA w Polsce za kadencji prezydenta Trumpa" - stwierdził na briefingu z polskimi dziennikarzami Andrzej Duda.

Kilkuosobowa grupa przeciwników prezydenta Andrzeja Dudy zgromadziła się przed rezydencją ambasadora RP, gdzie zatrzymał się polski prezydent, by protestować przeciwko jego wypowiedzi: "Próbuje się nam wmówić, że LGBT to ludzie. A to jest po prostu ideologia" - to te słowa wzburzyły wiele osób.

Wideo youtube

22:44

Prezydent USA Donald Trump pożegnał w środę przed godz. 17 lokalnego czasu prezydenta Andrzeja Dudę, który składał wizytę w Białym Domu. Prezydenci Polski i USA rozmawiali najpierw w "cztery oczy", potem odbyły się rozmowy delegacji pod przewodnictwem obu przywódców.



Była to trzecia wizyta prezydenta Dudy w Białym Domu oraz jego piąte oficjalne, dwustronne spotkanie z Donaldem Trumpem.



W środę wieczorem prezydent Duda odleci do kraju.





22:42

O wspólnej deklaracji prezydentów przeczytacie tutaj:









22:38

Zwróciłam się do prezydenta z prośbą, aby z Europy sił amerykańskich nie wycofywał, bo bezpieczeństwo Europy jest dla mnie ważne - wskazał Andrzej Duda.

Jeżeli ktoś mnie pyta, czy Polska jest gotowa, aby przyjąć więcej amerykańskich żołnierzy, to tak, jest gotowa. Rosja w 2014 roku napadła na Ukrainę, zabrała Krym, okupuje okręg Ługański, Doniecki (...). Dzisiaj obecność wojsk NATO, przede wszystkim wojsk amerykańskich w Polsce pokazuje, że artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego jest traktowany poważnie i jeżeli ktoś chciałby napaść na Polskę, to nie będzie to dla niego miękkie lądowanie. To mu się po prostu nie będzie opłacało, bo najsilniejsza armia świata w razie czego nas wesprze - dodał.





22:25

Polska i USA podpisały wspólną deklarację o 5G - poinformował w środę prezydent USA Donald Trump. Polska w tej chwili przeciera szlaki w Europie poprzez wykorzystywanie zaufanych dostawców oraz sprzętu - dodał.



Trump na wspólnej konferencji z prezydentem Polski Andrzejem Dudą podkreślił, że Polska i USA współpracują również w sprawach ochrony infrastruktury technicznej oraz technologii. Dlatego właśnie podpisaliśmy wspólną deklarację o 5G i Polska w tej chwili przeciera szlaki w Europie poprzez wykorzystywanie zaufanych dostawców oraz sprzętu, by Stany Zjednoczone i Polska współpracowały ramię w ramię - powiedział amerykański prezydent.









22:24

Myślę, że wysyła to do Rosji silny sygnał, ale jeszcze silniejszy sygnał wysłany do Rosji jest związany z tym, że Niemcy płacą Rosji miliardy dolarów kupując z Rosji energię. Miliardy dolarów wydajecie w Rosji, a macie się przed nią bronić. Myślę, że to jest bardzo złe. Myślę, że Niemcy są z tego powodu bardzo niezadowoleni (...). Wydają miliardy kupując energię od Rosji a my ich mamy od tej Rosji bronić? To za dobrze nie wychodzi, ale Polska...Polska jest najbardziej fantastyczna. (...) Po tym wszystkim oczekujemy, że jakoś poradzimy sobie z Rosją, z innymi państwami, ale Niemcy powinny płacić więcej NATO - stwierdził Donald Trump pytany o to, jaki sygnał wysłałałaby relokacja żołnierzy USA z Niemiec do Polski.





22:17

Polska, tak jak powiedziałem wielokrotnie, jest jednym z niewielu państw, które wypełniają swoje obowiązki w związku z członkostwem w NATO. Zwłaszcza obowiązki finansowe. Zatem, jeżeli wyślemy tam swoich żołnierzy, to oni za to zapłacą. Zapłacą za wysłanie do nich dodatkowych żołnierzy, czyli prawdopodobnie będziemy ich przemieszczać z Niemiec do Polski. Będziemy znacząco zmniejszać liczbę żołnierzy w Niemczech - do mniej więcej 25 tys. (...). Niektórzy żołnierze wrócą do domu, a niektórzy trafią w inne miejsca. Polska będzie jednym z tych innych miejsc - tak na pytanie o relokację amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski odpowiedział Donald Trump.





22:12

Będziemy zmniejszać liczbę żołnierzy w Niemczech, prawdopodobnie przenieślibyśmy część z nich do innych krajów Europy, w tym do Polski - stwierdził Donald Trump.







22:00

Prezydent Andrzej Duda przekazał, że dostawy gazu ziemnego z USA są zapewnione do 2023. "W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa między rządami USA a Polską, która umożliwi podjęcie prac projektowych związanych z wielkim projektem wprowadzenia konwencjonalnej energii nuklearnej dla produkcji energii elektrycznej w naszym kraju. (...) Uzgodnienia są bardzo daleko posunięte. Te negocjacje od dawna prowadzi pan minister Piotr Naimski" - stwierdził prezydent.









21:56

"Pracujemy nad tym, żeby zakończyć umowę, która będzie pomagała w rozwoju elektrownie jądrową w Polsce. Nastąpi zakup z udziałem bardzo dobrych firm amerykańskich, technologii amerykańskiej, które będą służyły energii jądrowej" - wskazał Donald Trump.







21:52

Donald Trump podkreślił, że Polska zakupiła dostawy gazu ziemnego od Amerykanów.







21:48

Rozpoczęła się konferencja w Ogrodzie Różanym. Prezydent Donald Trump podkreślił, że to już trzecia wizyta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie. Dodał, że życzy mu powodzenia w wyborach. Donald Trump wskazał też, że Polska i Stany Zjednoczonej zawsze współpracy.



"Potwierdziliśmy niezmiernie ważny sojusz między naszymi krajami" - wskazał.





21:48

We wspólnej deklaracji prezydenci podkreślili rozpoczęcie "nowego rozdziału we współpracy energetycznej przez partnerstwo na rzecz rozwoju polskiego sektora energetyki jądrowej".







21:37







21:18

Potwierdzają się informacje dziennikarza RMF FM Krzysztofa Berendy dot. budowy elektrowni atomowej w Polsce. "Stany Zjednoczone i Polska są w trakcie osiągania dwustronnego cywilnego porozumienia nuklearnego, które umożliwi Polsce zdecydowane postępy w budowie dużych elektrowni jądrowych przy użyciu amerykańskiej technologii" - przekazano w oświadczeniu Białego Domu











21:15

Bądźcie pewni, że nie umknie Wam żaden ważny aspekt spotkania prezydentów. O relacje zadba m.in. nasz korespondent w USA, Paweł Żuchowski.









21:12

W czasie przyjazdu prezydenta Andrzeja Dudy na spotkanie z Donaldem Trumpem Biały Dom opublikował oświadczenie, w którym prezydent USA deklaruje pracę nad wzmocnieniem partnerstwa między Stanami Zjednoczonymi i Polską.











21:09







21:05

O spotkaniu w Waszyngtonie dyskutowano też w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Decyzja o wycofaniu wojsk amerykańskich z Niemiec jest decyzją złą. Jest decyzją, która osłabia zdolności obronne europejskie i źle działa również dla Polski - mówił Marcinowi Zaborskiemu prof. Bogusław Pacek.









21:03

Wizyta Andrzeja Dudy w USA była tematem Porannej rozmowy w RMF FM. Robert Mazurek o potencjalnym wyniku rozmów prezydentów rozmawiał z Witoldem Waszczykowskim.









21:02

Zobaczcie pierwsze chwile spotkania z prasą w Gabinecie Owalnym.











20:58

Polska to rzeczywiście wspaniały kraj i mam też bardzo dobre relacje osobiste z panem prezydentem. To prawda, że to pan prezydent jest pierwszym gościem po tej pladze. To naprawdę zaszczyt, że jest z nami - stwierdził w Gabinecie Owalnym Donald Trump.





Prezydenci przed Białym Domem / Leszek Szymański / PAP

20:55

Prezydent Duda przyznał, że to dla niego zaszczyt, że może być w Białym Domu. Jestem pierwszym prezydentem, który gości tutaj po tym, jak zostały otwarte granice po lockdownie, dlatego bardzo dziękuję za to zaproszenie - mówił.







20:51

Z okazji wizyty Andrzeja Dudy w Waszyngtonie Ipsos wykonał sondaż dla portalu OKO. Press. Badani odpowiedzieli na pytanie "Czy rozważył/aby Pan/i oddanie głosu na Andrzeja Dudę, jeśli jego wizyta w USA przyniesie dobre skutki dla Polski?".



68 proc. ankietowanych odpowiedziało "zdecydowanie nie", 13 proc. "raczej nie". "Zdecydowanie tak" odpowiedziało 4 proc. badanych, a "raczej tak" 9 proc.





20:44

To zaszczyt gościć prezydenta Dudę; nigdy nie mieliśmy lepszych relacji z Polską - stwierdził z kolei Donald Trump. Dodał, że rozmowa z prezydentem Dudą będzie "bardzo ważne".





20:43

Relacje między Polską a USA są bardzo dobre, mam nadzieję, że dzięki spotkaniu z prezydentem Trumpem będą jeszcze lepsze - powiedział w Białym Domu Andrzej Duda.





20:34

Jest i zapowiedź rozmowy z oficjalnego konta Białego Domu.









20:32







20:27

Prezydent Andrzej Duda jest już w Białym Domu.







20:25

Były szef MSZ Grzegorz Schetyna ocenił w TVN24, że wizyta Dudy wpisuje się w jego kampanię wyborczą. Walczy o reelekcję, walczy o wygraną w wyborach, bo wpisuje tę wizytę w kontekst ostatnich dni kampanii wyborczej - powiedział Schetyna.



Jak dodał, to "wypadek bez precedensu", że na cztery dni przed tak ważnymi wyborami prezydenckimi dochodzi do wizyty urzędującego, ubiegającego się o reelekcję prezydenta w USA. Jak zauważył, Donald Trump również jest w przededniu swojej kampanii prezydenckiej. "Nie wiem, nie jestem przekonany, czy to służy dobrze relacjom polsko-amerykańskim, czy polsko-europejskim" - dodał były lider PO.



Ocenił też, że środowa wizyta nie pomoże Dudzie w zwycięstwie wyborczym. Nie wygra na tym prezydent Duda i żadne czarowanie rzeczywistości w tym nie pomoże. Nie będzie go dwa dni w Polsce. Pierwsza tura w niedzielę, za dwa tygodnie druga i nie sądzę, żeby ta wizyta i to tempo takie błyskawiczne, ekspresowe jej organizowania pomogło mu w tej kampanii - stwierdził Schetyna.



Były szef MSZ wyraził pogląd, że nie jest znana agenda środowej rozmowy prezydentów Dudy i Trumpa. Ta wizyta, to widać, przygotowywana (była) w wielkim chaosie. Ona nie jest dobrze przygotowana, nie ma swojej agendy" - powiedział polityk. Według niego prezydent Duda powinien był przed swą wizytą zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. "Prezydent Duda nie konsultował z przedstawicielami opozycji planu koniecznych wyzwań, która ta wizyta przynosi - dodał.





20:04

O wizycie Andrzeja Dudy w Waszyngtonie pisze dziś w wydaniu internetowym "Foreign Policy". Magazyn wskazuje też na wielką sympatię jaką Polacy mają darzyć prezydenta USA. W imieniu Polaków w tej sprawie wypowiada się Dominik Tarczyński.









19:52

"Polska uwielbia prezydenta USA. W przeciwieństwie do sąsiednich Niemiec, gdzie według sondażu Pew tylko 13 proc. obywateli ufa, że "prezydent USA postąpi słusznie w sprawach globalnych", wierzą w to obywatele polscy - 51 proc. ankietowanych Polaków ufa polityce prezydenta na arenie światowej. 79 proc. Polaków ma również bardzo przychylną opinię o Stanach Zjednoczonych, ustępują tylko Filipińczykom (80 proc.) i Izraelowi (83 proc.)" - wyliczył magazyn Foreig Policy.









19:43

To Polska została zaproszona do Waszyngtonu, jako pierwszy kraj - podkreślał dumnie prezydent Andrzej Duda.









19:11

Spotkanie ma się rozpocząć ok. godziny 20.









19:01 Andrzej Duda odpowiada na pytania Rafała Trzaskowskiego

W przeddzień wizyty Andrzeja Dudy za Oceanem o jej cel pytał jego najpoważniejszy - jak wynika z sondaży - rywal w wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski.

"Słyszymy, że pan prezydent Duda udaje się w podróż do Waszyngtonu, tylko niestety nie wiemy, w jakim celu. Ani parlament, ani społeczeństwo nie zostało o tym poinformowane. I dlatego prosiłbym pana prezydenta o poinformowanie opinii publicznej, w jakim celu się do Waszyngtonu udaje" - mówił prezydencki kandydat Koalicji Obywatelskiej na konferencji prasowej w Lublinie.

Zaznaczył również m.in., że docierają do niego sygnały o tym, że Amerykanie chcą przenosić do Polski swoją broń nuklearną oraz że toczą się rozmowy nt. budowy w naszym kraju elektrowni atomowej. Co na to Andrzej Duda? Przeczytajcie!







18:34 Ambasador USA o wizycie prezydenta w USA

Zadeklarowaliśmy rozmieszczenie dodatkowego tysiąca żołnierzy w Polsce, natomiast skąd ci żołnierze będę pochodzili, tego na tę chwilę nie wiem - powiedziała w rozmowie z TVN24 ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.



W środę prezydent Andrzej Duda składa wizytę w Waszyngtonie, gdzie zostanie przyjęty przez prezydenta Donalda Trumpa w Białym Domu. Zaplanowane są też rozmowy plenarne delegacji obu krajów oraz wspólne oświadczenia prezydentów Polski i USA.



Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher w rozmowie z TVN24 powiedziała, że prezydent Trump chciał zaprosić prezydenta Dudę, "aby omówić, jak możemy pomóc sobie nawzajem w tych trudnych czasach po epidemii, co możemy zrobić z gospodarczego punktu widzenia, aby nasze kraje 'odmrozić', oraz co możemy wspólnie zrobić, aby współpracować w zakresie badań nad szczepionką".



Nie wiadomo mi o jakichkolwiek poważnych deklaracjach, które miałyby paść. Natomiast wiem, że zarówno Polaków, jak i Amerykanów należy poinformować o postępach we wszystkim, co robiliśmy razem, począwszy od 5G do cywilnej energetyki jądrowej oraz kwestie dodatkowych żołnierzy, którzy mogą przybyć do Polski, stopnia zaawansowania w tej kwestii oraz tego co robimy, aby współpracować na rzecz - mam nadzieję - przełomu w kwestii COVID-19 i wspólnych działań, aby wynaleźć szczepionkę (na koronawirusa) - dodała.



Ambasador odniosła się do doniesień, jakoby po możliwym wycofaniu około dziewięciu tysięcy żołnierzy USA z niemieckich baz pewne siły mogły zostać przeniesione do Polski.



Nie sądzę, żeby podjęto decyzję co do tego, gdzie tych dziewięć tysięcy żołnierzy zostanie przeniesione - powiedziała. Zadeklarowaliśmy rozmieszczenie dodatkowego tysiąca żołnierzy w Polsce, natomiast skąd ci żołnierze będą pochodzili, tego na tę chwilę nie wiem. Wiem tylko tyle, że przybędą - podkreśliła.





18:29 Uroczystość upamiętnienia o. Królikowskiego

Najwyższym państwowym odznaczeniem prezydent Duda wyróżnił polskiego zakonnika pośmiertnie na początku czerwca. Podczas środowej uroczystości w Waszyngtonie z udziałem przedstawicieli Polonii polski prezydent przekazał Order Orła Białego Jamesowi McCurry'emu, prowincjałowi amerykańskiej prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych.



Przed uroczystością w rezydencji ambasadora RP Duda mówił, że o. Łucjan Królikowski to "piękna postać w historii Polaków, Polonii i naszego kraju".



Człowiek, który nie tylko był zakonnikiem, duchownym, żołnierzem armii gen. Andersa, ale przede wszystkim był wspaniałym człowiekiem, który pomagał młodzieży, dzieciom; który zajął się 150 polskich dzieci, które po II wojnie światowej pozostały poza granicami, znajdowały się pod opieką armii gen. Andersa - mówił o odznaczonym Duda.







18:20 Kampania wyborcza

Kontrkandydaci Andrzeja Dudy w wyborach krytykują jego wizytę w USA. "Skutki polityczne wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych mogą być złe, bo to wyborcza wizyta i rozgrywanie spraw ponad głowami NATO i Unii Europejskiej" - ocenił w Katowicach Szymon Hołownia.









18:03 Duda, Trump i kto jeszcze?

W rozmowach na szczycie w Waszyngtonie uczestniczyć będą: wiceprezydent Mike Pence, szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo, sekretarz obrony. Delegacje wcześniej poddają się badaniu pod kątem koronawirusa.







17:58 Szczepionka na koronawirusa

"Mam nadzieję, że Polska będzie aktywnym uczestnikiem badań nad szczepionką na koronawirusa; mamy wysoko wykwalifikowanych naukowców, a obecność polskich lekarzy w USA jest wysoko oceniana przez stronę amerykańską" - powiedział w środę w Waszyngtonie prezydent Andrzej Duda.









17:39 Protest przeciwników Andrzeja Dudy

Skąd przyjechały osoby, które przed rezydencją polskiego ambasadora protestują przeciwko wypowiedzi Andrzeja Dudy o osobach LGBT? Dlaczego zdecydowały się na demonstracje? Głosy protestujących zebrał nasz korespondent Paweł Żuchowski.









17:34 Pomnik Kościuszki







17:00 Spotkania z Polonią

Prezydent wskazał, że wkrótce spotka się z przedstawicielami Polonii. Nadałem Order Orła Białego pośmiertnie o. Łucjanowi Królikowskiemu i ten Order będzie przeze mnie wręczony prowincjałowi Zakonu Franciszkanów z udziałem przedstawicieli Polonii - poinformował.



Jak dodał, o. Łucjan Królikowski, to "piękna postać w historii Polaków, Polonii i naszego kraju".





16:56 Broń jądrowa

Nigdy nie rozmawiałem z prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat przeniesienia do Polski broni jądrowej - powiedział w środę przebywający z wizytą w Waszyngtonie prezydent Andrzej Duda.



Prezydent Duda podczas spotkania z dziennikarzami, które poprzedziło jego wizytę w Białym Domu został zapytany o ewentualne rozmowy dotyczące przeniesienia do Polski broni jądrowej.



List do prezydenta Andrzeja Dudy w tej sprawie wystosował wcześniej kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Pytał w nim m.in. o cel jego środowej wizyty w USA. Według polityka, opinia publiczna powinna wiedzieć, czy są m.in. plany przenoszenia do Polski broni jądrowej lub budowy reaktora atomowego.





16:39 Fort Trump





16:35 Wojska amerykańskie w Europie

Media jakiś czas temu obiegła informacja, że Amerykanie chcą wycofać swoje wojska z Niemiec. Prezydent Andrzej Duda przekazał, że razem z Donaldem Trumpem będzie rozmawiał o tej sprawie.



Jeżeli rzeczywiście miałoby być tak, że zapadną decyzje o wycofaniu części wojsk z któregokolwiek z krajów członkowskich NATO w Europie, to naszym zadaniem - uważam - jako europejskich członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, i o tym mówiłem też panu sekretarzowi generalnemu Jensowi Stoltenbergowi, jest zadbać o to, żeby z Europy te jednostki nie zostały wycofane, żeby Stany Zjednoczone nie podjęły decyzji o tym, żeby je z powrotem do Stanów Zjednoczonych relokować, albo żeby je relokować w inną część świata - powiedział.

Premier o wycofaniu amerykańskich wojsk z Niemiec: Mam nadzieję, że część żołnierzy rzeczywiście trafi do Polski Karolina Bereza, RMF FM





16:32 Prezydent: Nie spodziewałem się tego

Przyznał zarazem, że nie spodziewał się, iż będzie "pierwszym z przywódców, który zostanie zaproszony po lockdownie do Waszyngtonu" - przyznał podczas konferencji prasowej Andrzej Duda.



To rzeczywiście traktuję jako wyjątkową sytuację i bardzo znaczący sygnał, jakie są intencje prezydenta Donalda Trumpa wobec Polski i jak pan prezydent postrzega Polskę, naszą część Europy, nas jako część UE. To jest rzeczywiście dla mnie ważny sygnał jako swojego militarnego sojusznika. Tak to odczytuję - powiedział prezydent.





16:28 Elektrownia jądrowa

Z informacji RMF FM wynika, że prezydenci będą dziś rozmawiali o możliwym powstaniu elektrowni jądrowej w Polsce. Amerykanie mają nam zaproponować budowę elektrowni jądrowej. Będą chcieli przedstawić technologię i wykonanie, a także zasugerować udzielenie kredytu na cały projekt.









16:25 Będzie większa współpraca medyczna?

Polski prezydent poinformował, że podczas wizyty w Waszyngtonie towarzyszy mu jeden z lekarzy, którzy stali na czele misji polskich lekarzy wojskowych. Nie ukrywam, że w moim przekonaniu także przez to otwarcie pana prezydenta Donalda Trumpa i administracji amerykańskiej na współpracę z Polską właśnie w zakresie medycznym, a dokładnie walki z koronawirusem jest jeszcze większe niż było w trakcie naszej rozmowy dwa miesiące temu, kiedy mówiliśmy o tym telefonicznie. Cieszę się, bo widzę tutaj bardzo dobrą perspektywę. Czymś więcej, mam nadzieję, będę mógł z państwem się podzielić po naszych dzisiejszych rozmowach - zaznaczył Duda.



Prezydentowi podczas wizyty w USA towarzyszy m.in. kpt. Jacek Siewiera, lekarz z Wojskowego Instytutu Medycznego i szef wojskowo-medycznej misji, która w kwietniu, w okresie nasilenia epidemii koronawirusa przebywała w Chicago w USA. Kpt. Siewiera wcześniej był szefem takiej samej misji we włoskiej Lombardii. Obie misje miały na celu wymianę doświadczeń dotyczących form i sposobów organizacji krajowego systemu ochrony zdrowia pod kątem skuteczności walki z epidemią koronawirusa.

Andrzej Duda przekazał też, że razem z Donaldem Trumpem będzie rozmawiał o pracach nad szczepionką na koronawirusa.





16:17 Przeciwnicy prezydenta przed rezydencją polskiego ambasadora

16:17 Konferencja prasowa

Zakończyła się konferencja prasowa Andrzeja Dudy. O czym mówił prezydent?





Będziemy mówili o tych wszystkich ważnych kwestiach, o których już kilkukrotnie mówiłem, a mianowicie, o współpracy militarnej, współpracy gospodarczej, także w regionie Trójmorza; będziemy rozmawiali o współpracy energetycznej i bezpieczeństwie energetycznym, będziemy rozmawiali także o współpracy w dziedzinie telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa - podkreślił Andrzej Duda.



Jak dodał, poruszony zostanie także bardzo ważny dla niego temat, czyli współpraca w dziedzinie badań medycznych. A ściślej mówiąc w dziedzinie badań nad szczepionką przeciwko koronawirusowi, współpracy polskich i amerykańskich naukowców w tym zakresie - zaznaczył prezydent.





16:00 Kwiaty przed pomnikiem Kościuszki

Przebywający z wizytą w Waszyngtonie prezydent Andrzej Duda złożył w środę kwiaty przy pomniku Tadeusza Kościuszki - poinformowała na Twitterze kancelaria prezydenta RP. To był pierwszy punkt jego wizyty w stolicy USA.



"Kilka tygodni temu pomnik Tadeusza Kościuszki został zniszczony. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna wizytę w Waszyngtonie, oddając hołd Wielkiemu Polakowi, bohaterowi walki o niepodległość Stanów Zjednoczonych, bohaterowi dwóch narodów! Pamięć!" - napisano.