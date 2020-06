Czy wizyta w Waszyngtonie to kampanijny prezent dla Andrzeja Dudy? "Nie wiem, być może" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM europoseł PiS Witold Waszczykowski. "Od dawna jest tak, że politycy, którzy są zaprzyjaźnieni ze sobą, należą do podobnych opcji politycznych i ideologicznych, takie przysługi sobie świadczą" - tłumaczył były minister spraw zagranicznych. "Proszę sobie przypomnieć, jakimi medalami i nagrodami był obsypywany Donald Tusk przez panią Merkel przez całe lata, która przyjeżdżała do Polski również w czasie kampanii wyborczej" - zauważył.

