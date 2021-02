Kilkadziesiąt obiektów archiwalnych ma zostać skontrolowanych w Małopolsce – taką decyzję podjęli strażacy po trudnym do ugaszenia pożarze archiwum Urzędu Miasta Kraków.

Sobotnia akcja gaśnicza w budynku archiwum w Krakowie / /Łukasz Gągulski / PAP

Strażacy będą sprawdzać, czy pozostałe obiekty tego typu na terenie województwa posiadają wszystkie niezbędne przeglądy. Sprawdzone mają również zostać instalacje przeciwpożarowe oraz alarmowe, a także czy pracownicy przeszli wszystkie niezbędne szkolenia.

Zamierzamy w sposób szczególny przyjrzeć się na terenie naszego województwa tego typu obiektom tak, aby mieć pewność, że są zabezpieczone w sposób właściwy - mówił Sebastian Woźniak z małopolskiej straży pożarnej.

Pół tysiąca strażaków uczestniczyło do tej pory w akcji

Pożar w archiwum Urzędu Miasta Krakowa wybuchł w sobotę wieczorem, wczoraj rano został w pełni opanowany. W akcji gaśniczej uczestniczyło do tej pory ok. 500 strażaków. Ze względu na bardzo trudne warunki zmienili się.



Budynki, które są objęte pożarem zostały oddane do użytku wiosną 2018 r. W archiwum było ok. 20 km bieżących dokumentów, które powstały w urzędzie miasta i podległych mu jednostkach w ciągu ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, m.in.: akta osobowe byłych pracowników magistratu, dawne druki meldunkowe oraz dokumenty z różnych wydziałów urzędu.



Prokuratura Rejonowa Kraków - Nowa Huta wszczęła już śledztwo "w sprawie umyślnego sprowadzenia zdarzenia w postaci pożaru zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach".