Znany dziennikarz Jakub Wiech został zaproszony do udziału w amerykańskim programie wymiany zawodowej Departamentu Stanu USA, ale do Stanów Zjednoczonych nie pojedzie. Zaproszenie zostało cofnięte, jak twierdzi Wiech, przez interwencje polskich polityków. „Wyszło naprawdę słabo” - skomentowała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.
- Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu energetyka24.com, nie pojedzie do USA na program wymiany Departamentu Stanu - zaproszenie cofnięto po interwencji polskich polityków.
- Sprawę skrytykowała minister klimatu Paulina Hennig-Kloska oraz inni publicyści i politycy.
- Według Szymona Jadczaka, za donosem do ambasadora USA miał stać Paweł Rybicki, współpracownik PiS.
- Wiech podkreśla, że nie podano mu oficjalnych powodów decyzji, a sprawa ma podłoże polityczne.
- Polska nie ma teraz przedstawiciela w programie IVLP dotyczącym energetyki.
"Kto szkodzi i intryguje przeciwko Polakom za granicą, szkodzi Polsce. Wyszło naprawdę słabo. Jakub Wiech to rzetelny dziennikarz, który nie boi się pisać niewygodnej dla polityków prawdy o energetyce i klimacie. Panie Redaktorze, wierze, ze nie da się Pan zastraszyć" - brzmi cały wpis szefowej resortu.
"Padłeś ofiarą podłych małych ludzi o mentalności szmalcowników" - stwierdził Jan Śpiewak. "Szacunek Panie Redaktorze. Zachowanie donosicieli poniżej krytyki" - czytamy z kolei we wpisie Adama Jarubasa z PSL-u.