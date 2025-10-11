Dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak napisał, kto jego zdaniem jako pierwszy donosił ambasadorowi USA na Jakuba Wiecha. "W interesie polityków PiS jest wyjaśnienie, kto stoi za tą haniebną akcją. Bo na razie osobą, która najpierw doniosła na Jakuba Wiecha nowemu ambasadorowi USA w Polsce, a potem cieszyła się z anulowania jego zaproszenia jest Paweł Rybicki, współpracownik Beaty Szydło i Pawła Szefernakera, który pracował też przy kampanii Andrzeja Dudy. Mam nadzieję że PiS albo się odetnie od tej akcji, albo wprost wyjaśni kto za nią stoi" - zaznaczył.

Wiech o cofniętym zaproszeniu

O cofnięciu zaproszenia poinformował sam Wiech. Podkreślił, że oficjalne powody decyzji nie zostały mu przedstawione. "Natomiast z nieoficjalnych ustaleń wynika, że cała interwencja była motywowana względami politycznymi. Miała ona charakter odwetu koterii za moją działalność dziennikarską i jest odpryskiem pewnego konfliktu wewnątrz jednego ze środowisk polskiego życia publicznego" - napisał. Dodał, że efekt jest taki, że Polska nie ma żadnego przedstawiciela w International Visitor Leadership Program (IVLP) dotyczącym energetyki.