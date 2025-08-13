"To są kpiny. Oni sobie kpią z ludzi - z tych, którym dali te sauny, solaria i mobilne ekspresy. Więcej, kpią sobie z Polaków, bo to oni za to zapłacą" - tak w Porannej rozmowie w RMF FM Mariusz Błaszczak komentował słowa Donalda Tuska, że to PiS odpowiada za aferę w KPO. Wiceprezes PiS i były szef MON nie wziął odpowiedzialności za to, że to przedstawiciele jego partii zaakceptowali warunki i podejmowali kluczowe decyzje w temacie KPO. "13 grudnia 2023 roku Donald Tusk objął władzę i mógł zrobić wszystko, jeśli chodzi o KPO. Zrobił to, że mamy gigantyczną aferę porównywalną z aferą taśmową z 2013 roku. (...) Robi putinadę, upokarzając Pełczyńską-Nałęcz na posiedzeniu rady ministrów".

Piotr Salak w Porannej rozmowie w RMF FM rozmawiał z Mariuszem Błaszczakiem o aferze wokół KPO, która w ostatnich dniach rozgrzewa opinię publiczną. Pytany, kto chciał przeznaczenia pieniędzy na branżę HoReCa, nie odpowiedział jednoznacznie.

Każda branża wymaga wsparcia, ale nie w ten sposób - mówił. Nie na kluby swingersów, nie na sauny i solaria. (...) To Polacy za to zapłacą. Powinien zapłacić Donald Tusk. To jest jedno wielkie nadużycie.

Polityk PiS nie dał się przekonać, że niektóre dotacje zostały przyznane właściwie i stanowią realne wsparcie. Starał się uderzać przede wszystkim w Donalda Tuska.

One (pieniądze z KPO) powinny być przeznaczone na rozwój, na inwestycję, a zostały przeznaczone na konsumpcję. Jeszcze gorzej, że polscy podatnicy za to zapłacą. To jest gigantyczna afera, za którą odpowiada Donald Tusk. Można by to nazwać złodziejstwem, bo to są zmarnowane pieniądze - mówił wiceprezes PiS-u.

Pytany, czy powstanie komisja do zbadania nieprawidłowości wokół KPO, podkreślił, że "jest to niewykluczone". Dziś będziemy się domagać tego, żeby w prokuraturze powstał specjalny zespół, który zajmie się analizą tego, co działo się i dzieje w przypadku KPO. To jest koryto Platformy Obywatelskiej, tak to należy nazwać - powiedział Błaszczak.

Te pieniądze, o których rozmawiamy, nie pomogą w rozwoju Polski, pomogą w konsumpcji - ocenił. Jak się okazuje, trafiają one do ludzi związanych z władzą. Oczywiście tempo przygotowania tych projektów było bardzo krótkie, ale związane to było z tym, że zablokowano te pieniądze w Komisji Europejskiej.

"Donald Tusk robi putinadę"

Czy PiS zgłosi wotum nieufności dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz? Zdaniem Błaszczaka to powinna być decyzja Donalda Tuska, który "robi putinadę, upokarzając Pełczyńską-Nałęcz na posiedzeniu rady ministrów".

Wczoraj przeszedł się wśród ministrów i upokarzał Pełczyńską-Nałęcz. Zobaczymy, jaka jest jej wytrzymałość - stwierdził Błaszczak.

Gdy prowadzący poinformował go, że to mąż byłej premier Beaty Szydło ustalał kryteria przyznawania pieniędzy z KPO (informacja za "Gazetą Wyborczą"), polityk PiS stwierdził, że "jest to afera Donalda Tuska".

Miał 20 miesięcy, żeby zorganizować sposób pozyskiwania wsparcia finansowego jak chciał - i tak zorganizował.

"Ustawa wiatrakowa to pułapka"

Mariusz Błaszczak został zapytany również o prezydenturę Karola Nawrockiego i to, czy uzgadniał z Prawem i Sprawiedliwością zmiany w konstytucji.

Rozmawiamy na ten temat. Pod koniec października będzie kongres PiS. Jest debata na temat zmian w konstytucji. (...) Dyskutujmy na ten temat, (...) tym bardziej że konstytucja jest łamana przez Donalda Tuska i jego rząd.

Czy Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę wiatrakową o obniżce cen prądu? To decyzja prezydenta, ale w mojej ocenie ta ustawa jest pułapką zastawioną na prezydenta, bo ten projekt został zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość i połączony z przyłączeniem wiatraków do gospodarstw domowych. To jest pułapka, bo wiatraki powinny być w dalszej odległości od gospodarstw. Wiatraki burzą krajobraz i mogą mieć negatywny wpływ na ludzi, którzy mieszkają w cieniu wiatraków (prowadzący Piotr Salak podkreślił, że w tej kwestii nie ma żadnych wiarygodnych badań potwierdzających tę tezę). Trzeci argument - energetyka wiatrowa jest energetyką niepewną, świadczą o tym blackouty m.in. w Hiszpanii. (...) Mamy płacić mniej poprzez tarczę energetyczną, a ta została połączona z wiatrakami. Należy oddzielić wiatraki od tarczy energetycznej.

