"To są kpiny. Oni sobie kpią z ludzi - z tych, którym dali te sauny, solaria i mobilne ekspresy. Więcej, kpią sobie z Polaków, bo to oni za to zapłacą" - tak w Porannej rozmowie w RMF FM Mariusz Błaszczak komentował słowa Donalda Tuska, że to PiS odpowiada za aferę w KPO. Wiceprezes PiS i były szef MON nie wziął odpowiedzialności za to, że to przedstawiciele jego partii zaakceptowali warunki i podejmowali kluczowe decyzje w temacie KPO. "13 grudnia 2023 roku Donald Tusk objął władzę i mógł zrobić wszystko, jeśli chodzi o KPO. Zrobił to, że mamy gigantyczną aferę porównywalną z aferą taśmową z 2013 roku. (...) Robi putinadę, upokarzając Pełczyńską-Nałęcz na posiedzeniu rady ministrów".
Piotr Salak w Porannej rozmowie w RMF FM rozmawiał z Mariuszem Błaszczakiem o aferze wokół KPO, która w ostatnich dniach rozgrzewa opinię publiczną. Pytany, kto chciał przeznaczenia pieniędzy na branżę HoReCa, nie odpowiedział jednoznacznie.
Każda branża wymaga wsparcia, ale nie w ten sposób - mówił. Nie na kluby swingersów, nie na sauny i solaria. (...) To Polacy za to zapłacą. Powinien zapłacić Donald Tusk. To jest jedno wielkie nadużycie.
Polityk PiS nie dał się przekonać, że niektóre dotacje zostały przyznane właściwie i stanowią realne wsparcie. Starał się uderzać przede wszystkim w Donalda Tuska.
One (pieniądze z KPO) powinny być przeznaczone na rozwój, na inwestycję, a zostały przeznaczone na konsumpcję. Jeszcze gorzej, że polscy podatnicy za to zapłacą. To jest gigantyczna afera, za którą odpowiada Donald Tusk. Można by to nazwać złodziejstwem, bo to są zmarnowane pieniądze - mówił wiceprezes PiS-u.