Pytany, czy powstanie komisja do zbadania nieprawidłowości wokół KPO, podkreślił, że "jest to niewykluczone". Dziś będziemy się domagać tego, żeby w prokuraturze powstał specjalny zespół, który zajmie się analizą tego, co działo się i dzieje w przypadku KPO. To jest koryto Platformy Obywatelskiej, tak to należy nazwać - powiedział Błaszczak.

Te pieniądze, o których rozmawiamy, nie pomogą w rozwoju Polski, pomogą w konsumpcji - ocenił. Jak się okazuje, trafiają one do ludzi związanych z władzą. Oczywiście tempo przygotowania tych projektów było bardzo krótkie, ale związane to było z tym, że zablokowano te pieniądze w Komisji Europejskiej.

Mariusz Błaszczak

"Donald Tusk robi putinadę"

Czy PiS zgłosi wotum nieufności dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz? Zdaniem Błaszczaka to powinna być decyzja Donalda Tuska, który "robi putinadę, upokarzając Pełczyńską-Nałęcz na posiedzeniu rady ministrów".

Wczoraj przeszedł się wśród ministrów i upokarzał Pełczyńską-Nałęcz. Zobaczymy, jaka jest jej wytrzymałość - stwierdził Błaszczak.

Gdy prowadzący poinformował go, że to mąż byłej premier Beaty Szydło ustalał kryteria przyznawania pieniędzy z KPO (informacja za "Gazetą Wyborczą"), polityk PiS stwierdził, że "jest to afera Donalda Tuska".

Miał 20 miesięcy, żeby zorganizować sposób pozyskiwania wsparcia finansowego jak chciał - i tak zorganizował.

"Ustawa wiatrakowa to pułapka"

Mariusz Błaszczak został zapytany również o prezydenturę Karola Nawrockiego i to, czy uzgadniał z Prawem i Sprawiedliwością zmiany w konstytucji.

Rozmawiamy na ten temat. Pod koniec października będzie kongres PiS. Jest debata na temat zmian w konstytucji. (...) Dyskutujmy na ten temat, (...) tym bardziej że konstytucja jest łamana przez Donalda Tuska i jego rząd.

Czy Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę wiatrakową o obniżce cen prądu? To decyzja prezydenta, ale w mojej ocenie ta ustawa jest pułapką zastawioną na prezydenta, bo ten projekt został zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość i połączony z przyłączeniem wiatraków do gospodarstw domowych. To jest pułapka, bo wiatraki powinny być w dalszej odległości od gospodarstw. Wiatraki burzą krajobraz i mogą mieć negatywny wpływ na ludzi, którzy mieszkają w cieniu wiatraków (prowadzący Piotr Salak podkreślił, że w tej kwestii nie ma żadnych wiarygodnych badań potwierdzających tę tezę). Trzeci argument - energetyka wiatrowa jest energetyką niepewną, świadczą o tym blackouty m.in. w Hiszpanii. (...) Mamy płacić mniej poprzez tarczę energetyczną, a ta została połączona z wiatrakami. Należy oddzielić wiatraki od tarczy energetycznej.

