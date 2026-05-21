Komisja Europejska przedstawiła nowe prognozy ekonomiczne dla Polski i Unii Europejskiej. KE poinformowała o przewidywaniach dotyczących wskaźnika PKB oraz inflacji w tym i przyszłym roku.

Komisja Europejska utrzymała prognozę wzrostu PKB Polski na 2026 rok na poziomie 3,5 proc.

Prognoza wzrostu PKB Polski

Komisja Europejska utrzymała w czwartek prognozę wzrostu PKB dla Polski na poziomie 3,5 proc. na 2026 r. oraz 2,8 proc. na rok 2027. Podwyższyła natomiast prognozę inflacji na 2026 r. z 2,9 do 3,6 proc.

Jednocześnie KE założyła, że w 2027 r. dynamika cen w Polsce wyhamuje - unijni urzędnicy obniżyli prognozę inflacji na ten okres z 3,7 do 2,9 proc.

Zgodnie z wiosenną prognozą gospodarczą, opublikowaną przez KE w czwartek, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce w 2026 r. wyniesie 6,5 proc. Oznacza to wzrost wobec zapowiedzi z jesieni, kiedy szacowano go na 6,3 proc.

W ocenie KE deficyt zwiększy się także w 2027 r. - z wcześniej przewidywanych 6,1 do 6,3 proc.

Prognoza dla Unii Europejskiej

Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu PKB dla UE na 2026 r. z 1,4 proc. do 1,1 proc. Jednocześnie podwyższyła prognozę inflacji z 2,1 do 3,1 proc. Według KE szok energetyczny wywołany konfliktem na Bliskim Wschodzie wstrząsa nastrojami gospodarczymi i ponownie rozpala inflację.

W opublikowanej w czwartek prognozie gospodarczej KE podkreśliła, że po osiągnięciu wzrostu PKB na poziomie 1,5 proc. w 2025 r., gospodarka UE aż do końca lutego 2026 r. utrzymywała umiarkowany wzrost i spadek inflacji. Perspektywy uległy jednak znacznej zmianie od czasu wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie na przełomie lutego i marca - podała KE.

Zdaniem unijnych urzędników wzrost inflacji osiągnie szczyt w 2026 r., a następnie spadnie w 2027 r. do poziomu 2,4 proc. Według nich wiąże się to z prognozowanym stopniowym spadkiem cen surowców, choć pozostaną one o około 20 proc. wyższe niż przed wojną USA i Izraela z Iranem.