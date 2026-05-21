Niewielkie, aczkolwiek wyraźnie odczuwalne trzęsienie ziemi nawiedziło południowe Włochy. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele relacji osób, które obudziły trzaski i kołyszące się żyrandole. Nie ma jednak informacji o poszkodowanych.

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,4 nawiedziło południe Włoch (na zdjęciu: widok na położoną blisko epicentrum miejscowość Pozzuoli)

Epicentrum wstrząsu znajdowało się w rejonie Pól Flegrejskich, kaldery wulkanu o średnicy 13 km, pod którą znajduje się duże jezioro płynnej magmy.

W czwartek o godzinie 5:51 na południu Włoch, w rejonie Pól Flegrejskich, doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 4,4. Włoski Narodowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii podał, że epicentrum znajdowało się 13 kilometrów od Neapolu, w pobliżu miejscowości Bacoli i Pozzuoli, natomiast hipocentrum, czyli ognisko trzęsienia pod powierzchnią ziemi, było położone na głębokości 3 kilometrów.

Wstrząs doprowadził do niewielkich szkód - mowa głównie o uszkodzeniu elewacji niektórych budynków. Trzęsienie ziemi wywołało jednak strach wśród mieszkańców neapolitańskich dzielnic, w tym w historycznym centrum, a także w miejscowościach Pozzuoli, Bacoli, Qualiano, Quarto i na wyspie Procida. Wstrzymany został ruch kolejowy, a na krótko także kursowanie metra w Neapolu.

"Właśnie odczuliśmy silny wstrząs na naszym terenie. Zarządziłem zamknięcie wszystkich szkół publicznych i prywatnych w Bacoli oraz kontrolę wszystkich budynków placówek oświatowych" - poinformował burmistrz Bacoli, Josi Della Ragione, cytowany przez agencję ANSA.

Włoska Obrona Cywilna ogłosiła, że otwarty został teren dawnej bazy NATO w neapolitańskiej dzielnicy Bagnoli dla tych mieszkańców, którzy będą ewentualnie potrzebowali schronienia.

Pola Flegrejskie - duża kaldera wulkanu

ANSA informuje, że było to jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi w rejonie Pól Flegrejskich (wł. Campi Flegrei) w ostatnim czasie. Silniejszy był tylko wstrząs z czerwca 2025 roku, który miał magnitudę 4,6.

Pola Flegrejskie to położona w okolicach Neapolu kaldera wulkanu o średnicy 13 kilometrów, pod którą znajduje się duże jezioro płynnej magmy. Na tym terenie mieszka około 80 tysięcy osób.

Zwiększona aktywność sejsmiczna wywołuje rosnący niepokój ludności. W odpowiedzi władze opracowują plany masowej ewakuacji.