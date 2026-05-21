W łotewską przestrzeń powietrzną wleciał co najmniej jeden bezzałogowiec - alarmuje łotewska armia w komunikacie. To kolejny taki incydent w tym tygodniu.

"Potwierdzamy, że w przestrzeni powietrznej Łotwy znajduje się co najmniej jeden bezzałogowy statek powietrzny" - zaznaczyły siły zbrojne Łotwy na platformie X.

Łotysze informują, że poderwano myśliwce NATO. "Siły Zbrojne Narodowe wraz z sojusznikami z NATO nieustannie monitorują przestrzeń powietrzną, aby zapewnić zdolność do natychmiastowej reakcji na potencjalne zagrożenie" - podkreślono. Armia dodała, że wzmocniono zdolności obrony przeciwlotniczej na wschodniej granicy.

Mapa zagrożenia łotewskich regionów

Wcześniej pojawiła się informacja, że zagrożenie dotyczy powiatów Lucyn, Rzeżyca i Krasław.

Do mieszkańców wystosowano apel: "Szukajcie schronienia w pomieszczeniach, zamknijcie okna i drzwi - przestrzegajcie zasady dwóch ścian. Jeśli zauważycie nisko latający, podejrzany lub niebezpieczny obiekt, nie zbliżajcie się do niego i dzwońcie pod 112. O zakończeniu zagrożenia poinformujemy".