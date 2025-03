"Bez chwili zwłoki" rząd przyjmie rozporządzenie zawieszające prawo do składania wniosków o azyl. W środę ustawę o ograniczeniu prawa do azylu podpisał prezydent. Dziś Donald Tusk poinformował o błyskawicznym przyjęciu stosownego rozporządzenia.

Budowa zapory na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim / AA/ABACA/Abaca / East News

Jeszcze dziś wieczorem ma zostać przyjęte rozporządzenie zawieszające prawo do składania wniosków o azyl. Premier Donald Tusk podkreśla, że działanie to jest konieczne "bez chwili zwłoki".

W środę prezydent Andrzej Duda poinformował o podpisaniu ustawy ws. ograniczenia prawa do azylu. Panie premierze, zapraszam do wprowadzenia tego rozporządzenia w życie i zapraszam do podejmowania aktywnych działań w przedmiocie obrony polskiej granicy - Duda zwrócił się do Tuska.

Zawieszenie prawa do azylu w odpowiedzi na kryzys

Decyzja o zawieszeniu prawa do składania wniosków o azyl jest bezpośrednią odpowiedzią na gwałtowny wzrost liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W okresie od początku roku do 20 marca zanotowano aż 2227 takich prób, z czego sam marzec przyniósł 1383 przypadki.

Agresywne zachowania osób próbujących przedostać się na terytorium Polski stanowią poważne zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa państwa, ale i życia oraz zdrowia polskich funkcjonariuszy.

Główną przyczyną podjęcia tak drastycznych środków jest instrumentalizacja migracji, która stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa. Dotychczasowe działania okazały się niewystarczające, co skłoniło rząd do wprowadzenia czasowego ograniczenia. Celem jest zapobieżenie dalszej destabilizacji sytuacji wewnętrznej na terytorium Polski i Unii Europejskiej.

Czasowe ograniczenie jako środek zapobiegawczy

Rozporządzenie, które ma zostać przyjęte przez Radę Ministrów, wprowadzi czasowe ograniczenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Ograniczenie to będzie obowiązywać przez 60 dni na granicy państwowej z Republiką Białorusi. Jak podkreśla premier Tusk: "Tak jak zapowiadałem - bez chwili zwłoki".

Za projekt odpowiada wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.