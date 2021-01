Do dwóch lat więzienia grozi kobiecie, która wczoraj doprowadziła do zderzenia samochodu z pociągiem w Mikołowie w woj. śląskim. Na szczęście ani kierującej, ani pasażerom pociągu nic się nie stało.

/ foto. KPP w Mikołowie /

Do zderzenia auta z pociągiem, który jechał z czeskiego Bohumina do Katowic, doszło na przejeździe kolejowym w Mikołowie. Nie ma tam rogatek, ale jest sygnalizacja świetlna, która była sprawna.

39-letnia kobieta wjechała na tory, choć miała czerwone światło. Jej auto zostało kompletnie zniszczone, ale jej samej nic się nie stało. Nie ucierpieli także pasażerowie ani obsługa pociągu.

/ foto. KPP w Mikołowie /

Badanie alkomatem wykazało, że kobieta miała w organizmie ponad promil alkoholu. Dodatkowo, jak się okazało, 39-latka nie miała w ogóle prawa jazdy, a obowiązkowe ubezpieczenie tego samochodu nie było opłacone.

Ponieważ jednak nikt nie ucierpiał to zdarzenie zostało uznane jedynie za... kolizję drogową. Z kolei kobieta, która do niej doprowadziła, stanie przed sądem tylko za to, że... kierowała samochodem, choć nie ma do tego uprawnień i była przy tym pijana.