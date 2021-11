Sceny jak z prawdziwego horroru rozegrały się w jednym z domów w Sulejówku koło Warszawy. Pies w typie mieszańca owczarka niemieckiego rzucił się na mężczyznę i odgryzł mu nos.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala przy ul. Szaserów w Warszawie. Natomiast nos poszkodowanego, który pozostał w domu, postanowił dowieźć do lecznicy przyjaciel rannego mężczyzny. Niestety w czasie, kiedy transportował go na ulicę Szaserów, trafił na ogromne korki, dlatego, gdy zauważył patrol policji, poprosił funkcjonariuszy o pomoc.

Policjanci natychmiast zareagowali, czynności związane z przeprowadzaną właśnie interwencją przekazali funkcjonariuszom ruchu drogowego, a sami wspólnie z mężczyzną pojechali po nos - przekazała nadkom. Joanna Węgrzyniak z policji na Pradze - Południe.

Policjanci, którzy pomogli w transporcie odgryzionego organu / Policja

Funkcjonariusze dostarczyli odgryziony organ radiowozem na sygnale. Nos udało się przyszyć, jednak jeszcze nie wiadomo, czy zabieg zakończy się sukcesem.

Kolega pogryzionego mężczyzny podziękował funkcjonariuszom za pomoc. Odgryziony nos i policja, której muszę podziękować. Dzięki nim w 25 minut jestem z powrotem w szpitalu. Z nosem. W imieniu właściciela nosa bardzo Wam dziękuję - napisał na Facebooku.