Zarzut nieumyślnego narażenia na spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu usłyszał 60-letni myśliwy z powiatu kartuskiego. We wrześniu w Załakowie koło Sierakowic postrzelił on w nogę 14-letniego chłopca, bo pomylił go z dzikiem. Chłopiec spędził w szpitalu kilka tygodni.

