Senat nie zgodził się w środę na odrzucenie w całości noweli o ochronie zwierząt, która m.in. wprowadza zakaz hodowli zwierząt na futra i ogranicza ubój rytualny. Najważniejsza z wprowadzonych w Senacie poprawek, to wydłużenie okresu wejścia w życie przepisów dotyczących zniesienia hodowli zwierząt futerkowych o 2,5 roku i zakazu uboju religijnego bydła na eksport - o 5 lat, czyli do grudnia 2025. Ustawa o ochronie zwierząt z przyjętymi senackimi poprawkami trafi teraz do Sejmu.

