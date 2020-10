W Senacie trwa właśnie debata nad poprawkami do ustawy o ochronie zwierząt - tak kontrowersyjnej, że wczoraj za jej odrzuceniem w całości opowiedziała się senacka komisja rolnictwa - mimo kompromisowych propozycji jej złagodzenia przedstawionych przez rząd. Jednocześnie w Warszawie kilkadziesiąt tysięcy rolników protestuje przeciwko "Piątce dla zwierząt".

Senatorowie na sali obrad podczas posiedzenia Senatu / Piotr Nowak / PAP

Wnioskowi o odrzucenie ustawy o ochronie zwierząt w czasie głosowania w senackiej komisji rolnictwa nie sprzeciwił się żaden z senatorów PiS, pięciu było za. Najwyraźniej rządzący mają w Senacie mają bunt, bo jak zauważa dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, trudno to nazwać inaczej.

Przewodniczący komisji i senator PiS Jerzy Chróścikowski przedstawiając sprawozdanie mówił do kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, że zakaz uboju rytualnego to nie tylko miliardowe straty, ale i koszty wygaszenia całej branży: "Po co pieniądze z budżetu wydawać... Nieporozumienie w takim wielkim kryzysie".

Senatorom PiS nie podoba się też tworzenie nowej Inspekcji Ochrony Zwierząt. Argumentowali, że taką instytucję można wydzielić z weterynarii i nie ma potrzeby tworzenia nowej.

Ostatecznie wczorajsze propozycje rządu nie są więc nawet poprawkami, ale wnioskami mniejszości, niepopartymi przez część senatorów PiS. Są to poprawki zapowiedziane wcześniej przez premiera Mateusza Morawieckiego, zakładające m.in. że zakaz hodowli zwierząt na futra oraz zmiany dotyczące uboju rytualnego wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r., przy czym ma być nadal możliwy ubój rytualny drobiu. Poprawki dotyczą też odszkodowań dla hodowców z ograniczanych przez nowelę branż oraz powstania Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt.

Terlecki o głosowaniu senatorów PiS

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki, był pytany o kary dla senatorów PiS, którzy zagłosowali za odrzuceniem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

"Zobaczymy, na razie nie ma za co" - odpowiedział. "Na komisji to można na to przymknąć oczy. Gorzej będzie przy głosowaniu (na sali plenarnej)" - dodał.

Grodzki: nowela ustawy o ochronie zwierząt nie może zrujnować branży rolniczej

Z przykrością stwierdzam, że zwierzęta i ich dobrostan stały się narzędziem walki politycznej, która instrumentalnie wykorzystuje nie tylko zwierzęta, ale również próbuje wpływać na ogromną branżę rolnictwa, czyli na tych, którzy nas żywią i bronią - powiedział marszałek Tomasz Grodzki przed rozpoczęciem posiedzenia Senatu.

Dodał, że nowelizacja "jest pełna błędów, była pisana niemalże na kolanie, przez Sejm przemknęła w tempie błyskawicznym".

W kontekście poprawek najpierw zapowiedzianych w poniedziałek przez premiera Mateusza Morawieckiego, a potem złożonych na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa przez wicemarszałka Senatu Marka Pęka (PiS), Grodzki stwierdził, że "rząd najwyraźniej wycofuje się ze swoich poprzednich pomysłów, co samo w sobie już świadczy o tym, że ona była nieprzemyślana".

I jak zawsze na Senat spada rola, ażeby ją doprowadzić do stanu, który jednocześnie zapewni dobrostan zwierząt, ale nie zrujnuje branży rolniczej, i innych gałęzi gospodarki - powiedział marszałek Senatu.

Rolniczy protest w Warszawie





Rolnicy z całego kraju po raz kolejny zjechali do Warszawy na manifestację. Protestują przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, zakazującej hodowli zwierząt na futra i ograniczającej ubój rytualny. "Determinacja jest olbrzymia wśród rolników, spontaniczność olbrzymia" - mówił RMF FM Jan Skrypoczko, rolnikiem spod mazurskiego Węgorzewa. O przebiego rolniczego protestu przeczytacie <<< TUTAJ>>>

Rolnicy mają przejść z Placu Zawiszy przed budynek Sejmu i Senatu, przechodząc obok budynku Ministerstwa Rolnictwa przy ul. Wspólnej.