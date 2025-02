Czy w Polsce rzeczywiście ma miejsce pełzający zamach stanu? Prokuratura Okręgowa w Warszawie zajmie się zawiadomieniem szefa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego w tej sprawie. Taką decyzję podjął prokurator generalny.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski / Rafał Guz / PAP

Po zarejestrowaniu zawiadomienia w prokuraturze zostanie wyznaczony prokurator, który będzie prowadził sprawę. Najpierw będzie to postępowanie sprawdzające. Oceni, czy są podstawy do wszczynania śledztwa. Przeanalizuje 60-stronicowe zawiadomienie Bogdana Święczkowskiego, ale także dokumenty zebrane do tej pory przez zastępcę prokuratora krajowego Michała Ostrowskiego.

Jak oceniają przełożeni Ostrowskiego, prowadził on swoje prywatne śledztwo w tej sprawie, przesłuchując między innymi prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Ten twierdzi, że kluczowi przedstawiciele obecnej władzy - w ramach grupy przestępczej - zamierzają wprowadzić zmiany ustroju Polski, ograniczając między innymi działalność trybunału czy Sądu Najwyższego.

Według Święczkowskiego obecna władza m.in.: doprowadziła do podważenia statusu ustroju prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz sędziów SN, do zaprzestania publikacji przez Rząd Centrum Legislacji, orzeczeń TK podważając status obecnych sędziów Trybunału, a także doprowadziła do podjęcia uchwały Sejmu z 6 marca ub.r. ws. usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 w kontekście funkcjonowania TK.

Prezes PiS: Właściwa reakcja na stan rzeczy, który mamy w Polsce

Oświadczenie w sprawie zawiadomienia złożonego przez Świeczkowskiego wydał na początku lutego prezes PiS, który podkreślił, że "waga wystąpienia prezesa TK jest szczególna".

To jest sytuacja, która jest właściwą reakcją na stan rzeczy, który mamy w Polsce - ocenił Kaczyński. Jego zdaniem "w tym, co robi władza, nie ma już niczego, co jest związane z treścią przepisów" - stwierdził prezes PiS.

Tusk na nagraniu: My tu mamy poważne sprawy

Kaczyński skomentował też nagranie zamieszczone na Facebooku przez Donalda Tuska, na którym premier jest pytany o zamach stanu podczas gry w ping ponga. Tusk odpowiada osobie nagrywającej filmik: "Daj spokój. My tu mamy poważne sprawy. Później się tym zajmiemy".