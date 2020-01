Warszawscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który jechał mostem Marii Skłodowskiej-Curie (Północnym) z prędkością prawie 200 km/h. Kierowca stracił prawo jazdy na 3 miesiące - poinformowała podinsp. Magdalena Bieniak z Komendy Stołecznej Policji.

Pędził przez Warszawę 200 km/h. Policjanci odebrali mu prawo jazdy policja.pl /Policja

Jak poinformowała Bieniak, ferrari bardzo szybko jechało mostem Północnym w stronę Bielan we wtorek ok godz. 12. Zauważyli je policjanci ze stołecznego wydziału ruchu drogowego z grupy SPEED. Funkcjonariusze zmierzyli prędkość samochodu. Okazało się, że kierowca przy ograniczeniu prędkości do 80 km/h, pędził prawie 200 km/h - podała dyżurna KSP.



41-letniemu mieszkańcowi Łomianek odebrano prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym o 50 km/h. Mężczyznę ukarano 500-złotowym mandatem i przyznano 10 punktów karnych.

Samochód nie miał aktualnych badań technicznych

Ponieważ ferrari nie miało aktualnych badań technicznych, które wygasły w lipcu ubiegłego roku, policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny auta.



Grupa SPEED powstała w Warszawie w listopadzie 2018 roku. Od tamtej pory działający w jej ramach policjanci zatrzymali prawie 4 tys. praw jazdy i 600 dowodów rejestracyjnych. W 2019 roku wystawili prawie 16 tysięcy mandatów karnych kierowcom jadącym zbyt szybko. Funkcjonariusze należący do tej grupy korzystają z samochodów, które umożliwiają prowadzenie pościgów za piratami drogowymi. Są to m.in. BMW serii 3 Gran Turismo.