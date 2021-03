W niedzielę mieszkańcy południowych powiatów Małopolski oraz Podkarpacia muszą liczyć się z tym, że będzie tam nadal - podobnie jak w sobotę - podał śnieg. Dla tego obszaru obowiązuje alert pierwszego stopnia IMGW. Poza tym w całym kraju spodziewane jest ochłodzenie.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Alertem IMGW objęte są powiaty: nowotarski, tatrzański, nowosądecki, gorlicki w woj. małopolskim oraz powiaty jasielski, krośnieński sanocki, leski oraz bieszczadzki w woj. podkarpackim. To tutaj śnieg może popadać intensywniej, stąd alert Instytutu.

Poza tym z prognoz pogody wynika, że w niedzielę będzie chłodniej niż w poprzednich dniach. Spodziewane jest ochłodzenie, z temperaturą maksymalną od ok. 6,7 st. C na wybrzeżu, ok 9 st. C na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej będzie na zachodzie i południowym zachodzie - do 11 st. C. W Polsce wschodniej oraz południowej przelotne opady deszczu.