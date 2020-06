"Panie ministrze, proszę nas usłyszeć" - apelują w petycji do ministra zdrowia organizacje osób zmagających się z niedosłuchem. W ten sposób starają się o łatwiejszy dostęp do refundacji procesorów dźwięku do implantów słuchowych. W Polsce z takich implantów korzysta 10 tysięcy osób. Połowa z nich to dzieci i młodzież, dlatego petycję złożono właśnie dziś, w Dzień Dziecka.

REKLAMA