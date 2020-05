Poniedziałkowe wydanie "Dziennika Gazety Prawnej" będzie wyjątkowe, całkowicie przygotowane przez dzieci.

Z okazji Dnia Dziecka, wzorem poprzednich lat, łamy "Dziennika Gazety Prawnej" zostały oddane w ręce dzieci. Dzieci uczestniczyły w kolegium redakcyjnym, ustaliły zawartość gazety na 1 czerwca, napisały artykuły i zilustrowały całą gazetę, łącznie z logo DGP i reklamami. A wszystko odbyło się zdalnie ze względu na pandemię koronawirusa.

Motywem przewodnim wydania jest świat w dobie koronawirusa, jak bardzo zmieniło się nasze życie i jak to wygląda z perspektywy dzieci - Dzieci kontra wirus.

Po kolegium redakcyjnym, które odbywało się w wirtualnym pokoju dzieci zaplanowały tematy do tego wyjątkowego wydania.

W NUMERZE M.IN. O TYM:

Dlaczego kontakt przez komputer nie jest taki zły, co robić w czasie epidemii żeby się nie nudzić, czy w tym trudnym czasie można rozwijać swoje pasje sportowe, czy epidemia przyzwyczaiła nas do większej oszczędności, czego nauczyliśmy się w czasie życia w izolacji, dlaczego stosunek do nauki jest ważniejszy niż sama forma nauczania, jak czas kwarantanny wpływa na środowisko, powietrze i świat zwierząt; czy rodzice powinni bardziej wsłuchiwać się w głos dzieci; dzieci potrafią zmieniać świat.

Dzieci przeprowadziły on-line wywiady z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, z ministrem edukacji Dariuszem Piontkowskim oraz z wicepremier Jadwigą Emilewicz.

Dzieci wykonały również ilustracje, które pokazują, jak wygląda ich nauka, zabawa i relacje rodzinne w czasie pandemii i izolacji. Rysunki zilustrowały gazetę i są znakomitym uzupełnieniem tekstów napisanych przez dzieci.

Partnerem medialnym wydania jest RMF FM.