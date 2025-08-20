​Na największym zachowanym elemencie drona, który eksplodował w miejscowości Osiny (woj. lubelskie), ujawniono napis "prawdopodobnie w języku koreańskim" - poinformował szef Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Grzegorz Trusiewicz. Jak podkreślił, z powodu dużej skali zniszczeń urządzenia wybuchowego nie ma możliwości jednoznacznego określenia, skąd pochodzi bezzałogowiec i jakiej jest produkcji.

Prokuratura ujawniła, że dron, który eksplodował w Osinach, miał napis "prawdopodobnie w języku koreańskim".

Skala zniszczeń urządzenia wybuchowego jest tak duża, że nie jesteśmy w stanie precyzyjnie i w sposób niebudzący wątpliwości wskazać jego pochodzenia - zaznaczył prokurator na konferencji prasowej.

MON: Dron rosyjskiej produkcji, "prowokacja Kremla"

Jeszcze przed briefingiem prokuratury po godz. 16:30 szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że w Osinach spadł dron rosyjskiej produkcji. Minister obrony określił zdarzenie jako "prowokację" ze strony Kremla.

Podobne informacje przekazało również Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzecznik resortu Paweł Wroński powiedział agencji Reutera, że chodziło o bezzałogowiec typu Shahed konstrukcji rosyjskiej.

Na miejscu pracują prokuratorzy, funkcjonariusze policji oraz biegli z zakresu materiałów wybuchowych. Czynności prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Tekst w trakcie aktualizacji.