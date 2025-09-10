​Węgry wyraziły pełną solidarność z Polską w związku z wtargnięciem dronów, które w nocy naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Premier Węgier Viktor Orban napisał na portalu X, że incydent "dowodzi, iż polityka Węgier, nawołująca do pokoju w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, jest rozsądna i racjonalna". Na wpis odpowiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "Nie, Victorze. Ten incydent dowodzi, że powinieneś się wycofać i potępić rosyjską agresję".

Victor Orban, Radosław Sikorski, fot. Leszek Szymański / Vivien Cher Benko HANDOUT / PAP

Viktor Orban wyraził solidarność z Polską po tym, jak w nocy z wtorku na środę rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną .

"Węgry wyrażają pełną solidarność z Polską w związku z niedawnym incydentem z dronami. Naruszenie integralności terytorialnej Polski jest nie do przyjęcia" - oświadczył Orban.

Szef węgierskiego rządu dodał, że incydent "dowodzi, iż nasza polityka, nawołująca do pokoju w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, jest rozsądna i racjonalna". Poparł jednocześnie wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa w celu zakończenia wojny.

W mediach społecznościowych odpowiedział mu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

"Nie, Victorze. Ten incydent dowodzi, że powinieneś się wycofać i potępić rosyjską agresję. Prosimy Cię o odblokowanie wypłaty funduszy UE na obronę, zatwierdzenie surowszych sankcji wobec agresora i wycofanie weta w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych Ukrainy z UE" - napisał minister spraw zagranicznych.