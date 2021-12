​Policjanci wyjaśniają przyczyny zatrucia tlenkiem węgla, do którego doszło w jednym z mieszkań na terenie Olsztyna. 30-letnia kobieta oraz jej 7- letni syn trafili do szpitala. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci apelują o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń grzewczych, oraz zachęcają do zamontowania w domach czujników tlenku węgla.

